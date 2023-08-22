تستمر دولة الاحتلال التركي بحربها الخاصة ضد أهالي شمال وشرق سوريا، لجانب جرائم التهجير القسري، والحرب العسكرية التي تشنها، ويرى مختصين أن الهدف منها الاحتلال وتهجير أهالي المنطقة عنها، لإفشال مشروع الإدارة الذاتية.

في هذا الصدد، التقت وكالتنا برئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد، الذي استهل حديثه بالقول "تعمل دولة الاحتلال التركي على ممارسة جميع الحروب من أجل الوصول إلى أطماعها في المنطقة وأهم الحروب التي تعمل عليها هي الحرب الخاصة التي تهدف من خلالها بالدرجة الأولى إلى عملية التغيير الديمغرافي وتهجير السكان الأصلين من شمال وشرق سوريا".

وأوضح شيخموس أحمد "توجد شبكات تدار من قبل أجهزة المخابرات ضمن دائرة الحرب الخاصة الموجودة في أنقرة وتعمل هذه الشبكات على تهريب الشباب من هذه المنطقة".

وأضاف "نأسف لما حدث للمهاجرين الذين فقدوا حياتهم في غابات اليونان وبلغاريا نتيجة الجوع والعطش، بالإضافة إلى تعرضهم للابتزاز والتشليح من قبل العصابات وحالات الغرق التي راح ضحيتها المئات من الشباب والنساء والأطفال السوريين في البحار والمحيطات".

ووجّه رسالة لأبناء شمال وشرق سوريا، وأبناء سوريا، قال فيها "أبناء شعبنا في شمال وشرق سوريا وخاصة فئة الشباب عليكم أن تدافعوا عن الوطن والمنطقة التي تحررت بفضل سواعد شباب وشابات المنطقة، وأن تكونوا حجر الأساس لهذا المشروع الوطني".

وأضاف "على شبابنا أن يعوا ممارسات دولة الاحتلال التركي التي تهدف لإفراغ المنطقة من الشباب الذين بسواعدهم سنبني هذا الوطن ونحمي مكتسبات ثورتنا ثورة 19 تموز وبناء سوريا ديمقراطية لا مركزية تكون مركز انطلاق الثورات لشعوب المنطقة بشكل عام".

وبّين شيخموس أحمد "تركيا تسعى عبر انتهاكات وممارساتها اللا أخلاقية مثل حبس مياه نهر الفرات وقطع مياه محطة علوك، وغيرها إلى نشر الفوضى والفتن بين أبناء المنطقة لخلق فجوة بين الإدارة الذاتية والشعب".

وأكد في ختام حديثه "الإدارة الذاتية هي الشعب ومنبثقة عن الشعب وهو من يدير هذه المنطقة ويحميها، ويستطيع إفشال مخططات دولة الاحتلال التركي ضد المنطقة بشكل عام".

(خ)

ANHA