جلسة صلح في ريف تربه سبيه يعد حادث سير تسبب في وفاة شخص

أُجريت اليوم في قرية كري بري التابعة لمدينة تربه سبيه، جلسة صلح بين عائلتي سرحان ومحمد عبد العزيز، وذلك على خلفية بعد حادث سير تسبب في فقدان الشخصية الوطنية محمد قادر لحياته.

جلسة صلح في ريف تربه سبيه يعد حادث سير تسبب في وفاة شخص
جلسة صلح في ريف تربه سبيه يعد حادث سير تسبب في وفاة شخص
جلسة صلح في ريف تربه سبيه يعد حادث سير تسبب في وفاة شخص
جلسة صلح في ريف تربه سبيه يعد حادث سير تسبب في وفاة شخص
جلسة صلح في ريف تربه سبيه يعد حادث سير تسبب في وفاة شخص
خبر
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   18:08
قامشلو
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فقدت الشخصية الوطنية محمد عبد العزيز قادر حياته في مدينة تربه سبيه، أثر حادث سير وفق في 4 تشرين الثاني الجاري.

واليوم وفي صالة العزاء بقرية كركي بكري عقدت جلسة صلح بين عائلة الراحل محمد عبد العزيز قادر والشخص الذي صدمه بسيارته.

وشارك في جلسة الصلح عدد من رجال الدين ووجهاء العشائر، وممثلون عن الأحزاب السياسية، ومجلس مدينة تربه سبيه، ومؤتمر الإسلام الديمقراطي.

وخلال جلسة الصلح، أعلن الطرفان عفوهما، في خطوة تهدف إلى إنهاء الخلاف وتعزيز روح التسامح والتآخي بين العائلتين.

وفي مراسم الصلح، أُلقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في تربه سبيه، ألقاها نور الدين شاكر، سلط فيها الضوء على أهمية التماسك المجتمعي، وتعزيز العلاقات بين مكونات المنطقة، ودورها في ترسيخ الأمن والاستقرار.

( ع خ)


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