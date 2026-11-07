انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية وترامب يعلن تدمير منشأة دفاع جوي

تعرضت جزيرة قشم جنوب إيران، لقصف جوي تزامن مع إعلان الحرس الثوري إسقاط مسيّرة أميركية، في وقت كشف فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تنفيذ ضربات عسكرية محدودة استهدفت منشأة دفاع جوي إيرانية.

انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية وترامب يعلن تدمير منشأة دفاع جوي
العالم والشرق الأوسط
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   09:21
مركز الأخبار
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أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارين في محيط منطقة سوزا بجزيرة قشم وميناء خمير جنوب البلاد، فيما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية، في ساعات متأخرة من ليل الجمعة – السبت، سماع أصوات تحليق طائرات مقاتلة فوق الجزيرة، مشيرة إلى أن شدة الأصوات أثارت قلق السكان ودفعت عدداً منهم إلى مغادرة منازلهم، وفق شهادات محلية.

وأضافت الوكالة أن تقارير أولية أشارت إلى سقوط صاروخين في الجزيرة، دون صدور معلومات رسمية بشأن طبيعة الانفجارات أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة.

وفي تطور متصل، أعلن الجيش الإيراني إسقاط مسيّرة أميركية في أجواء جزيرة قشم، فيما قال الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إنه اعترض ودمّر طائرة أميركية من طراز (MQ-1)، موضحاً أن العملية نفذتها منظومة دفاع جوي تابعة لقوته الجوفضائية، وأنها الطائرة السادسة عشرة من الطراز نفسه التي يجري إسقاطها.

ترامب: دمرنا منشأة دفاع جوي إيرانية

وبالتزامن مع التطورات في قشم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ومحدودة على موقع إيراني، رغم تأكيده استمرار المفاوضات مع طهران عبر الوسطاء.

وقال ترامب، خلال حديث للصحفيين عقب وصوله إلى وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، إن الجيش الأميركي دمّر منشأة دفاع جوي إيرانية صغيرة خلال فترة زمنية قصيرة، مضيفاً: "بنوا منشأة دفاع جوي صغيرة، لكننا دمرناها بالكامل في غضون 15 دقيقة، أو ربما 5 دقائق".

ولم يكشف ترامب عن الموقع الذي استهدفته الضربات أو يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المنشأة، مكتفياً بوصف العملية بأنها "محدودة".

وتقع جزيرة قشم في مضيق هرمز جنوب إيران، وتكتسب أهمية جغرافية نظراً لموقعها الاستراتيجي في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.

(أم)

ANHA

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