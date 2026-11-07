كييف تحت القصف الروسي ومقاطعتان روسيتان تتعرضان لهجمات أوكرانية

شنت القوات الروسية هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة على كييف ومحيطها، فيما تعرضت مقاطعتا أوريول وساراتوف الروسيتان لهجمات أوكرانية، بالتزامن مع استمرار المعارك على عدة جبهات والتحضير لجولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين.

كييف تحت القصف الروسي ومقاطعتان روسيتان تتعرضان لهجمات أوكرانية
العالم والشرق الأوسط
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   09:45
مركز الأخبار
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سُمع دوي أكثر من 12 انفجاراً، في العاصمة الأوكرانية، فجر اليوم، وأعلن عمدة المدينة فيتالي كليتشكو، اليوم، أن الضربات استهدفت منشآت للبنية التحتية باستخدام صواريخ باليستية، فيما أشارت تقارير حكومية أوكرانية إلى استهداف محطات لتوليد الطاقة الحرارية ومحطة فرعية للكهرباء غرب العاصمة.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية تسجيل أضرار وإصابات جراء الهجمات، بالتزامن مع هجوم جوي واسع استخدمت فيه روسيا 128 طائرة مسيّرة، تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية، بحسب القوات الجوية، من إسقاط 94 منها.

في المقابل، أعلنت السلطات الروسية اليوم، تعرض مقاطعتي أوريول وساراتوف لهجمات أوكرانية، حيث تحدث حاكم أوريول عن أضرار جزئية لحقت بمنشآت إنتاجية خلال التصدي لهجوم صاروخي، فيما أفاد حاكم ساراتوف رومان بوسارغين بتضرر منشآت في البنية التحتية المدنية جراء هجوم بطائرة مسيّرة، مع ورود معلومات أولية عن وقوع إصابات.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت، خلال ساعات الليل، 411 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة، بالإضافة إلى فوق البحر الأسود وبحر آزوف.

وعلى الجبهات البرية، تستمر المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية على محاور بوكروفسك وكوستيانتينيفكا وليمان وسلوفيانسك وهوليايبوله، وسط محاولات روسية للتقدم في عدد من القطاعات، في حين أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية التصدي لهجمات روسية وإحباط محاولات تقدم، مشيرة إلى تسجيل 180 اشتباكاً قتالياً خلال يوم 6 تشرين الثاني، فضلاً عن تنفيذ القوات الروسية عشرات الغارات الجوية واستخدام آلاف الطائرات المسيّرة الهجومية وعمليات القصف المدفعي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، تنفيذ سبع ضربات جماعية خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني، استهدفت، وفق بيانها، منشآت للصناعات العسكرية والطاقة والغاز والبنية التحتية للنقل ومواقع تجهيز الطائرات المسيّرة، كما أعلنت السيطرة على بلدة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوريجيا، واستمرار العمليات العسكرية في محاور عدة، بينها كراماتورسك ودروژكيفكا وكراسنوأرمييسك، دون صدور تأكيد أوكراني مستقل بشأن التغييرات الميدانية التي أعلنتها موسكو.

سياسياً، تتواصل التحضيرات لعقد جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري، حيث أعلن الكرملين أن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي سيترأس الوفد الروسي، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحث التحضيرات للاجتماع مع قادة دول الشمال الأوروبي والبلطيق، مشيراً إلى أن كييف نقلت إلى واشنطن مقترحاتها بشأن النتائج الممكنة للمفاوضات.

(أم)

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