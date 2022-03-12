في إطار حملة ملاحقة خلايا مرتزقة داعش.. عملية تمشيط جنوب الحسكة

وأفاد مراسل وكالتنا في ناحية الشدادي، ببدء قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية، عملية تمشيط في المنطقة الجنوبية من مقاطعة الحسكة، في إطار حملتها لملاحقة خلايا مرتزقة داعش في المنطقة.

وبدأت القوات منذ منتصف ليل أمس بعملية التمشيط بدءاً من بلدة الحدادية مروراً بالشدادي وصولاً إلى ناحية الدشيشة، حيث تشهد المنطقة حظراً للتجول وسط إغلاق المحال والأسواق.

وتأتي عملية التمشيط هذه في إطار الحملة التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية لملاحقة خلايا مرتزقة داعش في المنطقة، بعد أن شن المرتزقة هجوماً على سجن الصناعة في مدينة الحسكة الذي يضم معتقلين من مرتزقة داعش في الـ 20 من كانون الثاني المنصرم.

(أ م)

ANHA