7 أشخاص يفقدون حياتهم بحادث سير مروع على طريق كركوك – هولير

فقد 7 أشخاص حياتهم وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، مساء يوم أمس الجمعة، جراء حادث سير مروع وقع على الطريق الواصل بين مدينتي كركوك وهولير، نتيجة تصادم عنيف بين ثلاث سيارات.

7 أشخاص يفقدون حياتهم بحادث سير مروع على طريق كركوك – هولير
كردستان
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   10:45
مركز الأخبار
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وبحسب وسائل إعلام في جنوب كردستان، وقع الحادث على المسار القادم من ناحية ألتون كوبري (بردي) باتجاه كركوك، بعد أن دخلت مركبة من نوع (بيك أب) بعكس اتجاه السير، ما أدى إلى اصطدامها المباشر بسيارة من نوع (تويوتا يارس)، وتبع ذلك اصطدام مركبة ثالثة من نوع (كاديلاك) بهما لعدم تمكن سائقها من تفادي الحادث المفاجئ.

وأسفر الاصطدام عن وفاة سائق مركبة الـ (بيك أب) في موقع الحادث فوراً، إلى جانب مصرع ستة أفراد من عائلة واحدة كانوا يستقلون سيارة الـ (يارس)، وهم أب وزوجته وأطفالهما الثلاثة وشقيقة الزوجة.

في المقابل، نجا الزوجان (روا وسولاف) اللذان كانا داخل سيارة الـ (كاديلاك)، حيث أُصيب الزوج بكسر في ذراعه وفقد وعيه لحظة الاصطدام، بينما أُصيبت زوجته بكسر في الحوض.

(م)

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