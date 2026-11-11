مظاهرة في مدينة كركي لكي رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية

خرج أهالي وطلبة كركي لكي ورميلان في مظاهرة احتجاجية رفضاً لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية، القاضي بتخصيص 3 حصص أسبوعية فقط لتدريس اللغة الكردية، مطالبين بحقهم في مواصلة التعليم بلغتهم الأم.

مظاهرة في مدينة كركي لكي رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
مظاهرة في مدينة كركي لكي رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
مظاهرة في مدينة كركي لكي رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
مظاهرة في مدينة كركي لكي رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
مظاهرة في مدينة كركي لكي رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
مظاهرة في مدينة كركي لكي رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
مظاهرة في مدينة كركي لكي رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
مظاهرة في مدينة كركي لكي رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
مظاهرة في مدينة كركي لكي رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
مظاهرة في مدينة كركي لكي رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
مظاهرة في مدينة كركي لكي رفضاً لتقليص حصص تدريس اللغة الكردية
خبر
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   12:33
قامشلو
+

نظم أهالي وطلبة كركي لكي ورميلان، اليوم، مظاهرة احتجاجية رفضاً لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية، القاضي بتخصيص 3 حصص أسبوعية فقط لتدريس اللغة الكردية.

وانطلقت المظاهرة من أمام مدرسة الشهيدة شيلان في بلدة رميلان التابعة لمدينة كركي لكي، وجابت الشوارع الرئيسة في المدينة.

ورفع المشاركون خلال المظاهرة لافتات كتب عليها "ثلاث حصص لا تكفي نريد الدراسة بلغتنا الأم"، "لغتنا كرامتنا"، "التعليم بلغة الأم حق إنساني لكل طفل كردي"، كما رددوا شعارات تؤكد تمسكهم بلغتهم الأم، من بينها "لا حياة دون اللغة".

ولدى وصول المشاركين في المظاهرة إلى السوق المركزي في مدينة كركي لكي، تحولت إلى وقفة احتجاجية، وقف خلالها المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدث الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي، إدريس ملا شريف وقال: "إن أهداف الثورة السورية في تحقيق العدالة والأخوة بين مكونات البلاد لم تتحقق حتى الآن"، مشيراً إلى أن الشعب الكردي ناضل على مدى 15 عاماً من أجل الديمقراطية وتحقيق الوحدة في سوريا، إلا أن بعض الجهات لا تزال تتمسك بعقلية أحادية تسعى إلى إعادة إنتاج السلطة والإقصاء.

وأضاف: "إننا سنواصل نضالنا من أجل حماية لغتنا الأم، ويجب الاعتراف باللغة الكردية في الدستور السوري، ومن حق أبنائنا وطلبتنا متابعة دراستهم في جميع المراحل التعليمية بلغتهم الأم، دون أن يحرموا من هذا الحق، فاللغة هي هوية الشعب ووجوده، والدفاع عنها مسؤولية تقع على عاتق الجميع".

من جانبه، قال الطالب زنار الحسين: "إن تخصيص 3 حصص أسبوعية للغة الكردية لا يلبي احتياجات الطلبة ولا يتيح لهم مواصلة تعليمهم بلغتهم الأم"، مؤكداً أن من حق الطلبة تلقي مختلف المواد الدراسية باللغة الكردية، مطالباً بعدم حصر تدريسها بحصص محدودة، وضمان استمرار التعليم بها في جميع المراحل الدراسية.

واختتمت الوقفة الاحتجاجية بشعار "لا حياة من دون اللغة".

(ر خ - ك س/ح)

ANHA


العلامات:

المقال السابق

الحرس الثوري الإيراني يقصف قرى شرق كردستان

المادة التالية

الأردن يوجه تهمتين بـ "الإرهاب" لمتهم بقتل رجل أمن طعناً 

أخبار ذات صلة

6 قتلى و12 جريحاً بانفجار في مصنع للصلب غرب تركيا

6 قتلى و12 جريحاً بانفجار في مصنع للصلب غرب تركيا

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 17:09

توغل إسرائيلي في ريف درعا الغربي وحاجز للتفتيش بريف القنيطرة

توغل إسرائيلي في ريف درعا الغربي وحاجز للتفتيش بريف الق...

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 09:29

115 ليرة جديدة سعر لتر مازوت التدفئة

115 ليرة جديدة سعر لتر مازوت التدفئة

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 13:33

إصابة شقيقين في ريف تل تمر الجنوبي جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب

إصابة شقيقين في ريف تل تمر الجنوبي جراء انفجار جسم من م...

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 19:41

تحليق طيران مروحي في أجواء حوض اليرموك بريف درعا

تحليق طيران مروحي في أجواء حوض اليرموك بريف درعا

الأحد 8 تشرين الثاني, 2026 - 20:55

طلاب الحسكة يطالبون بالاعتراف الدستوري باللغة الكردية والتعليم بلغتهم الأم

طلاب الحسكة يطالبون بالاعتراف الدستوري باللغة الكردية و...

الأحد 8 تشرين الثاني, 2026 - 12:53