ارتفاع أسعار المازوت يفاقم معاناة أهالي قامشلو مع حلول الشتاء وعجزهم عن تأمين التدفئة

أعرب مواطنون في مدينة قامشلو عن استيائهم من الارتفاع الأخير في أسعار المازوت والمواد الأساسية، مؤكدين أن تراجع القدرة الشرائية وثبات الأجور جعلا تأمين الاحتياجات اليومية والتدفئة أمراً يفوق إمكانات كثير من الأسر، ولا سيما مع اشتداد البرد وانقطاع الكهرباء، فيما حذّر مشاركون في احتجاجات شعبية من اتساع رقعة الفقر وعجز غالبية الأهالي عن شراء المحروقات بالأسعار الحالية.

ارتفاع أسعار المازوت يفاقم معاناة أهالي قامشلو مع حلول الشتاء وعجزهم عن تأمين التدفئة
المجتمع والحياة
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   05:45
قامشلو
محمد علو
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تفاقمت أزمة المحروقات في محافظة الحسكة عقب تولي الحكومة الانتقالية السورية قطاع النفط، وسط استياء الأهالي من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وصعوبة تأمين مازوت التدفئة مع حلول فصل الشتاء.

وبموجب قرار وزارة الطاقة في الحكومة الانتقالية الصادر في 13 أيلول الماضي، ارتفع سعر ليتر المازوت من 125 إلى 175 ليرة سورية بالعملة الجديدة، أي ما يعادل 17 ألفاً و500 ليرة بالعملة القديمة، بنسبة زيادة بلغت 40 بالمئة، فيما ارتفع سعر بنزين أوكتان 95 من 152 إلى 195 ليرة جديدة، وبنزين أوكتان 90 من 147 إلى 185 ليرة، وشملت الزيادة أيضاً أسعار الغاز المنزلي والصناعي.

وكانت الإدارة الذاتية قد حددت، خلال موسم 2025–2026، مخصصات التدفئة لكل عائلة بـ 300 ليتر من المازوت، بسعر 1050 ليرة سورية قديمة لليتر الواحد، أي 10.5 ليرات بالعملة الجديدة، وبكلفة إجمالية بلغت 315 ألف ليرة قديمة.

وفي سياق رصد تداعيات ارتفاع الأسعار، التقت وكالة أنباء هاوار عدداً من المواطنين خلال اعتصام نظّمه تجمع الدفاع عن لقمة الشعب في المدينة، حيث عبّر المشاركون عن رفضهم رفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية، مطالبين بمراعاة الأوضاع المعيشية للأهالي

90 % من الأهالي عاجزون عن شراء المازوت

وقال عضو تجمع الدفاع عن لقمة الشعب، بشير حسن، إن الاحتجاجات تأتي رداً على القرارات الأخيرة المتعلقة برفع أسعار السلع والمازوت، موضحاً أن ارتفاع سعر المحروقات ينعكس على مختلف جوانب الحياة، بدءاً من تكاليف النقل وصولاً إلى أسعار المواد والاحتياجات الأساسية.

وأضاف أن أعداد الفقراء تتزايد باستمرار، في حين بقيت مداخيل المواطنين على حالها، مشيراً إلى أن الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 100 دولار شهرياً بات عاجزاً عن تأمين احتياجاته الأساسية.

وتطرق حسن إلى حلول فصل الشتاء وفترة الأربعينية، وما يرافقها من انخفاض حاد في درجات الحرارة، متسائلاً عن قدرة الأهالي على تأمين التدفئة لأطفالهم ومنازلهم، وقال إن نحو 90 بالمئة من السكان غير قادرين على شراء المازوت بالسعر الحالي، مع وصول سعر الليتر إلى 17500 ليرة بالعملة القديمة.

وأوضح أن سعر برميل المازوت يصل إلى نحو 250 دولار، في حين لا تتجاوز رواتب كثير من العاملين 100 دولار شهرياً، لافتاً إلى أن الأحاديث المتداولة بشأن بيع ليتر المازوت بسعر 11 ألفاً و500 ليرة قديمة للتدفئة لا تعالج المشكلة، إذ تبلغ كلفة 200 ليتر نحو 150 دولاراً، وهو مبلغ يفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الأهالي.

وأشار حسن إلى أن الظروف المعيشية انعكست بصورة مباشرة على حياة الأطفال والمرضى وكبار السن، إذ يضطر الأطفال إلى قضاء أوقات طويلة تحت الأغطية بسبب عدم قدرة الأسر على تشغيل المدافئ، فضلاً عن انقطاع الكهرباء التي لا تتجاوز ساعات وصولها، ساعتين يومياً، وارتفاع تكاليف الاشتراك في الأمبيرات بعد رفع الدعم عنها.

وأضاف أن أجرة العامل اليومية لا تصل إلى 100 ألف ليرة، ما يجعل تأمين مستلزمات التدفئة أمراً بالغ الصعوبة، مؤكداً أن الأهالي لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف تشغيل المدافئ في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.

100 ليتر من مازوت التدفئة.. تساؤلات حول الكمية والكلفة

وقبل أيام، أعلن رئيس لجنة الطاقة ضمن برلمان الحكومة الانتقالية، إقبال منصور، بدء توزيع 100 ليتر من مازوت التدفئة لكل عائلة بسعر 115 ليرة سورية جديدة لليتر الواحد، في ثلاث محافظات، ضمن خطة قال إنها تستهدف مليون عائلة خلال ثلاثة أشهر.

وأثار الإعلان تساؤلات بشأن مدى كفاية الكمية المخصصة لتلبية احتياجات الأسر طوال فصل الشتاء، ولا سيما في المناطق التي تشهد انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، إذ لا تمثل 100 ليتر سوى جزء من احتياجات التدفئة لدى كثير من العائلات، فيما تبلغ كلفتها الإجمالية 11 ألفاً و500 ليرة سورية جديدة.

برميلان لتدفئة المنزل.. كلفة تتجاوز قدرة الأسر

من جهته، قال المواطن شفيق بروكي إن الاحتجاجات تأتي رفضاً للقرارات المتعلقة برفع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها المحروقات، مشيراً إلى التفاوت الكبير بين الأجور وأسعار المازوت.

وتساءل بروكي عن كيفية قدرة المواطنين على تحمل هذه التكاليف، في ظل رواتب لا تتجاوز 100 دولار شهرياً، مقابل وصول سعر برميل المازوت إلى نحو 250 دولاراً، مؤكداً أن الحديث عن توزيع المادة بسعر 115 ليرة جديدة لليتر لا يغيّر من واقع عجز الأهالي عن شرائها.

وأضاف أن كثيراً من المواطنين باتوا يلجؤون إلى الاستدانة لتأمين احتياجاتهم، موضحاً أن المنزل الواحد يحتاج إلى برميلين على الأقل من المازوت خلال الشتاء، ما يجعل كلفة التدفئة تتجاوز 500 دولار، وهي قيمة لا تستطيع غالبية الأسر تحملها.

ولفت بروكي إلى أن عدداً من الموظفين لم يتسلموا رواتبهم منذ سنتين، في ظل توقف الدوائر الحكومية وتراجع فرص العمل، مشيراً إلى أن الأغطية لم تعد كافية لحماية الأهالي من البرد، في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية وتراجع القدرة الشرائية.

واختتم حديثه بالتأكيد على صعوبة الأوضاع التي يعيشها الأهالي مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل عدم قدرتهم على تأمين المازوت واحتياجات التدفئة الأساسية.

(ح)

ANHA


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