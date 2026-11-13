بمبادرات أهلية وغياب الدعم الحكومي.. استمرار جهود تجهيز المدارس وتأمين المقاعد في قامشلو

تتواصل في مدينة قامشلو وريفها الجهود الرامية لتجهيز المدارس وتأمين مستلزماتها الأساسية وخاصة المقاعد الدراسية الذي يبرز في أولوية المستلزمات المدرسية وسط حاجة المدارس لتأمين آلاف المقاعد الدراسية في ظل غياب الدعم الحكومي.

بمبادرات أهلية وغياب الدعم الحكومي.. استمرار جهود تجهيز المدارس وتأمين المقاعد في قامشلو
بمبادرات أهلية وغياب الدعم الحكومي.. استمرار جهود تجهيز المدارس وتأمين المقاعد في قامشلو
بمبادرات أهلية وغياب الدعم الحكومي.. استمرار جهود تجهيز المدارس وتأمين المقاعد في قامشلو
بمبادرات أهلية وغياب الدعم الحكومي.. استمرار جهود تجهيز المدارس وتأمين المقاعد في قامشلو
بمبادرات أهلية وغياب الدعم الحكومي.. استمرار جهود تجهيز المدارس وتأمين المقاعد في قامشلو
بمبادرات أهلية وغياب الدعم الحكومي.. استمرار جهود تجهيز المدارس وتأمين المقاعد في قامشلو
خبر
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   06:03
قامشلو
جيندا دلسوز
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تستمر في مدينة قامشلو وريفها عمليات تأهيل المدارس وتأمين المقاعد ومستلزمات الصيانة، بدعم مشترك من المبادرات الأهلية والمنظمات الإنسانية، في محاولة لتغطية العجز القائم وضمان سير العملية التعليمية، وتهيئة الظروف المناسبة لتلقي الطالب الدروس والتعليم.

وكانت وكالتنا قد تابعت في وقت سابق ملف الاستعدادات للعام الدراسي في المنطقة، حيث أشار المجمع التربوي في قامشلو آنذاك إلى أن التحضيرات لا تقتصر على المناهج والكوادر التدريسية فحسب بل تشمل صيانة الأبواب، الكهرباء، الصرف الصحي وأعمال ترميم مختلفة، كاشفة عن حاجة المدارس إلى 10 آلاف مقعد جديد للمدينة وريفها.

ويبلغ إجمالي عدد المدارس في مدينة قامشلو وريفها 225 مدرسة في حين لم تتمكن 10 مدارس منها من استقبال الطلبة لوجود المهجرين فيها، أما ما تبقى من مدارس فيتم مواصلة تجهيزها رغم كل المعوقات لتتمكن المدارس من استقبال أكبر عدد ممكن من الطلبة.

وحول التحديات والمعوقات التي لا تزال تواجه عملية التربية والتعليم، ولاستكمال ملف التعليم الذي يتصدر الملفات والقضايا كافة التي تواجهها المنطقة، قامت وكالتنا بمراجعة المجمع التربوي في قامشلو لمعرفة آخر المستجدات، وبحسب المعلومات التي قدمها الإداري في المجمع التربوي بقامشلو، عدنان تعلو، لا تزال المدارس تحتاج إلى العديد من المستلزمات حيث لم تتم تغطية جميع المدارس.

وأشار تعلو إلى الجهود المبذولة لتغطية هذا العجز، حيث برزت مساهمات محلية وإنسانية، حيث تقوم مبادرة الأهالي وعدد من المنظمات بالمساهمة في تسديد هذا العجز وتقديم المستلزمات للمدارس وفي مقدمتها المقاعد الدراسية، وإلى الآن تم تقديم حوالي 90 مقعداً دراسياً من قبل منظمة آشتي، و400 مقعد من قبل اليونسيف.

ونوه تعلو إلى أنهم قد قاموا بوقت سابق بتجهيز 35 مدرسة كمراكز للامتحانات، وهي جاهزة بشكل كامل، فيما تواجه أغلبية المدارس الأخرى نقصاً في المقاعد أو احتياجات أخرى مثل السبورة، الكهرباء وغير ذلك. وأكد أنه على الرغم من هذه التحركات، لا تزال الفجوة كبيرة أمام تأمين ما يقارب 8 آلاف مقعد.

وفيما يتعلق بالحلول الجذرية لسد هذا النقص، أكد تعلو على عدم وجود أي خطط تنفيذية أو موازنة مالية مخصصة لتغطية العجز، مشيراً إلى أن الأمر لا يزال يقتصر على وعود لم تترجم على أرض الواقع بعد.

وتنعكس هذه الأزمة بشكل مباشر على العملية التعليمية، إذ يواجه الطلاب صعوبات يومية في متابعة دروسهم والجلوس داخل الصفوف في ظل غياب الظروف الملائمة للتعلّم، ما يؤثر في قدرتهم على الاستيعاب والتحصيل الدراسي. ومن هنا، تبرز ضرورة التعامل مع هذه القضية بجدية، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ويحافظ على مستقبلهم ومستقبل البلاد.

(ح)

ANHA

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