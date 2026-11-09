115 ليرة جديدة سعر لتر مازوت التدفئة

أعلن مسؤول حكومي بدء توزيع 100 ليتر من مازوت التدفئة لكل عائلة بسعر 115 ليرة سورية جديدة لليتر في ثلاث محافظات، ضمن خطة قال تستهدف "مليون عائلة خلال ثلاثة أشهر"، وسط تساؤلات حول كفاية الكميات، ومعايير الاستحقاق، ومدى قدرة هذه الخطة على تخفيف الأعباء عن السكان.

115 ليرة جديدة سعر لتر مازوت التدفئة
خبر
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   13:33
مركز الأخبار
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تتفاقم أزمة المحروقات في مختلف المناطق السورية مع دخول فصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتراجع الدعم الحكومي المقدم لها، إلى جانب نقص الكميات المتوافرة في محطات الوقود وتأخر وصول الإمدادات.

وفي أحدث الإجراءات المعلنة، بدأت مؤسسات حكومية، اليوم، توزيع مازوت التدفئة بسعر 115 ليرة سورية جديدة لليتر في محافظات حماة ودرعا وطرطوس، على أن تشمل العملية بقية المحافظات تباعاً خلال ثلاثة أشهر، وفق ما أعلنه رئيس لجنة الطاقة ضمن البرلمان في سوريا، إقبال منصور.

وقال منصور، في تصريح تلفزيوني، أن الخطة تستهدف نحو مليون عائلة، بكمية إجمالية تبلغ 100 مليون ليتر، وبمعدل 100 ليتر لكل عائلة، على أن تجري عملية التوزيع بإشراف المحافظات ومكاتبها التنفيذية وإدارات المناطق.

وتثير الكمية المعلنة تساؤلات بشأن مدى كفايتها لتلبية احتياجات الأسر خلال فصل الشتاء، إذ إن 100 ليتر لا تشكل سوى جزء محدود من احتياجات التدفئة في كثير من المناطق السورية، ولا سيما المناطق الداخلية والمرتفعات التي تشهد انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، فضلاً عن أن كلفة الحصول عليها تبلغ 11 ألفاً و500 ليرة سورية جديدة للعائلة الواحدة.

وتبدو هذه الكمية محدودة بصورة أكبر لدى بعض المناطق وفي مقدمتها محافظات "الحسكة، الرقة، دير الزور"، ومنطقة كوباني، عند مقارنتها بما كانت تقدمه الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا خلال السنوات السابقة، إذ كانت تخصص 300 ليتر من المازوت لكل عائلة قبل فصل الشتاء، عبر بطاقات أسرية ولجان المحروقات بالتنسيق مع الكومينات والمجالس المحلية.

حددت الإدارة الذاتية في آخر موسم لها 2025/2026 مخصصات العائلة بـ300 ليتر، بسعر 1050 ليرة سورية قديمة لليتر، أي ما يعادل 10.5 ليرات جديدة، وبكلفة إجمالية بلغت 315 ألف ليرة قديمة.

وبالمقارنة مع السعر الأخير، الأسرة باتت تدفع نحو ثلاثة أضعاف ونصف المبلغ السابق مقابل ثلث الكمية تقريباً، وهو ما يعكس حجم التغير في كلفة تأمين التدفئة وتراجع المخصصات التي كانت تحصل عليها الأسر.

ولا تقتصر الأزمة على مخصصات التدفئة، بل تمتد إلى آلية تسعير المشتقات النفطية عموماً، بعدما رفعت الحكومة الانتقالية السورية، في 13 أيلول الماضي، أسعار المحروقات، إذ ارتفع سعر ليتر المازوت من 125 إلى 175 ليرة جديدة، بنسبة زيادة بلغت 40 بالمئة، فيما ارتفع سعر بنزين أوكتان 95 من 152 إلى 195 ليرة، وبنزين أوكتان 90 من 147 إلى 185 ليرة، كما شملت الزيادة أسعار الغاز المنزلي والصناعي.

وبررت وزارة الطاقة الزيادة بارتفاع تكاليف تأمين المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، بالتزامن مع دخول مصفاة بانياس في أعمال "صيانة شاملة"، الأمر الذي زاد الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية الجاهزة.

ووصف المتحدث باسم الوزارة الزيادة بأنها إجراء مؤقت لضمان استمرار الإمدادات وتوافر المواد في السوق المحلية.

احتجاجات على رفع الأسعار ونقص الإمدادات

وكان قرار رفع أسعار المحروقات قد أثار موجة احتجاجات شعبية في عدد من المحافظات السورية خلال يومي 13 و14 أيلول الماضي، حيث خرج محتجون في مناطق من حلب وإدلب والرقة ودير الزور والحسكة ودرعا وحماة وريف دمشق، مطالبين بالتراجع عن الزيادة ومراعاة الأوضاع المعيشية للسكان.

وتستمر حتى اليوم، الاحتجاجات وقطع طرق رئيسية وإشعال إطارات، كما يقدم محتجون على عرقلة مرور صهاريج النفط، مطالبين بإقالة مسؤولين في قطاعي الطاقة والاقتصاد.

وبين رفع الأسعار وتغيير آليات الدعم، ونقص الكميات وتأخر وصولها إلى المحطات، تدخل الأسر السورية فصل الشتاء وسط صعوبة متزايدة في تأمين احتياجات التدفئة، فيما يطرح إعلان توزيع 100 ليتر للعائلة بسعر 115 ليرة جديدة لليتر تساؤلات حول كفاية الكميات المخصصة، ومعايير الاستحقاق، ومدى قدرة هذه الخطة على تخفيف الأعباء عن السكان، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

(أم)

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