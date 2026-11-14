قوة إسرائيلية تتوغل في جباتا الخشب وتعتقل شابين

توغلت قوة إسرائيلية في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت شابين عقب مداهمة عدد من المنازل، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

قوة إسرائيلية تتوغل في جباتا الخشب وتعتقل شابين
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السبت 14 تشرين الثاني, 2026   09:34
مركز الأخبار
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توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من تسع آليات في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت شابين عقب مداهمة عدد من المنازل. وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المعلومات الواردة، انتشر عناصر القوة في ساحة البلدة قبل تنفيذ المداهمات، ثم اقتادوا الشابين إلى جهة مجهولة، دون توفر معلومات عن مكان احتجازهما أو مصيرهما.

وترافقت العملية مع حالة من التوتر بين الأهالي ومخاوف من تداعيات التوغل والاعتقالات.

(ل م)

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