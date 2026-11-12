باحث: انضمام سوريا إلى حلف مكة تحكمها المصالح

رأى الباحث السوري طارق وهبة أن انضمام سوريا إلى حلف مكة يتيح بناء منظومة دفاع إقليمي، وذكر أن مشاركة سورية في اليمن ترتبط بحسابات داخلية ومصالح إقليمية ودولية.

باحث: انضمام سوريا إلى حلف مكة تحكمها المصالح
سياسة
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   03:25
مركز الأخبار
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اعتبر الباحث السوري في العلاقات الدولية، الدكتور طارق وهبة، أن انضمام سوريا إلى حلف مكة يشكل فرصة لبناء منظومة أمنية ودفاعية إقليمية تحمي سيادة الدول الشريكة، لكنه أشار إلى أن السلطة السورية الحالية لا تزال تعمل على بناء هيكلية أمنية جديدة وتأسيس أرضية صلبة لبناء الجيش وقوات الشرطة القادرة على حماية سيادة البلاد.

وفي حديث لوكالتنا ANHA، قال وهبة إن انضمام سوريا إلى الحلف يذكره بمشاركة القوات السورية في التحالف العسكري لتحرير الكويت خلال عهد حافظ الأسد، موضحاً أن تلك المشاركة عُدَّت آنذاك محاولة من دمشق لتصفية حساباتها مع النظام العراقي وتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، بالتزامن مع تعميق تدخلها في الشأن اللبناني.

وأضاف أن المقارنة بين المرحلتين ليست مطروحة، لكن مشاركة سوريا في حلف عسكري سيكون لها صدى مهم على المستويين الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق باحتمالات مشاركة قوات من سوريا في الحرب اليمنية ضد الحوثيين، استبعد وهبة أن تكون المشاركة بالحجم الذي يعتقده البعض، ولا سيما الحديث عن إرسال لواء عسكري مؤلف من 30 ألف جندي، معتبراً أن القيادة السورية في وضعها الحالي لا تستطيع تجنيد أو تجهيز هذا العدد، في ظل المخاطر الداخلية والحاجة إلى وجود مختلف الفرق والألوية والكتائب والسرايا داخل البلاد، لإعادة بناء الثقة بين المواطن السوري والحكم الحالي.

ورجح أن يقتصر حجم المشاركة، في أقصى حد، على ثلاثة آلاف مقاتل، يمكن أن يتولوا مهام استخبارية ميدانية أو مهام قتالية مساندة للقوات السعودية أو اليمنية.

وأشار إلى أن التداعيات المباشرة المحتملة لهذه المشاركة قد تتمثل في إطلاق الحوثيين صواريخ عابرة باتجاه سوريا، تعبيراً عن رفضهم التدخل العسكري السوري، لكنه رأى أن مشاركة دمشق ضمن إطار تحالف دولي يحظى بموافقة الأمم المتحدة تحمل طابعاً قانونياً وفق القانون الدولي، ولا تعني فتح حرب سورية يمنية.

وشدد وهبة على ضرورة مراقبة الموقف الأميركي من هذه المشاركة، كون الولايات المتحدة لاعباً أساسياً في المعادلة، مشيراً إلى أنها باركت المشاركة السورية.

وأضاف أن الوجود العسكري السوري قد يؤدي دور قوات الردع والفصل بين المتخاصمين في حال وصول الفرقاء إلى حل سياسي، لكن المشهد الحالي يتمثل في مساندة عسكرية لقوات التحالف بهدف وقف التمدد العسكري للحوثيين.

وفيما يتعلق بإمكانية بناء دفاع مشترك بين دمشق والرياض، في ظل غياب التزامات متبادلة واضحة بشأن وقوف السعودية إلى جانب سوريا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لسيادتها، قال وهبة إن الدفاع المشترك بين البلدين قد يشكل أساساً مستقبلياً لدعم سعودي في بناء الجيش والقوات المسلحة السورية.

وأوضح أن الطلب السعودي قد يكون مرتبطاً بتضييق التمدد الحوثي في المناطق المحاذية للحدود السعودية، أو بتنفيذ عمليات عسكرية في إطار التحالف اليمني، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون أحد العناوين التي تفسر التدخل السوري في الحرب على الحوثيين.

ولفت إلى أن هناك من يرى في المشاركة السورية محاولة للثأر من إيران، رداً على تدخلها العسكري في سوريا، من خلال الحضور في الساحة اليمنية، لكنه شدد على ضرورة الانتباه إلى الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، التي قال إنها تجري، للأسف، تحت رعاية أميركية وبشعارات أمنية تتعلق بالقضاء على الإرهاب وتقليل الدور التركي في المؤسسة العسكرية السورية.

وختم وهبة بالقول إن الخيار السوري بالتدخل في الشأن اليمني لا ينبغي فهمه بوصفه قراراً عابراً، بل هو من صميم العلاقات الدولية المبنية على المصالح، لافتاً إلى أن سوريا الجديدة تحاول بناء شبكة جديدة من المصالح لضمان قدر من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

(أم)

ANHA

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