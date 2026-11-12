اتحاد المرأة الإيزيدية ينظم اجتماعاً بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

بمناسبة الخامس والعشرين من تشرين الثاني، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نظّم اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا اجتماعاً في مدينة تربه سبيه.

اتحاد المرأة الإيزيدية ينظم اجتماعاً بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
اتحاد المرأة الإيزيدية ينظم اجتماعاً بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
اتحاد المرأة الإيزيدية ينظم اجتماعاً بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
اتحاد المرأة الإيزيدية ينظم اجتماعاً بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
المرأة
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   14:29
قامشلو
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عقد اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا اجتماعاً في بيت الإيزيديين بمدينة تربه سبيه، وذلك بمناسبة الخامس والعشرين من تشرين الثاني، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وحضر الاجتماع عضوات مؤسسات المجتمع المدني. بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية، هدية شمو، كلمة أكدت فيها أنهن سيواصلن النضال ضد العنف والظلم الممارس بحق النساء، وقالت: "سنكون دائماً في الساحات من أجل حرية المرأة".

وأوضحت هدية شمو أن لديهن الآلاف من الرائدات والشهيدات اللواتي ناضلن لسنوات واستشهدن في سبيل حرية جميع النساء، مؤكدةً أنهن يستذكرنهن بكل احترام وإجلال. وفي الختام، دعت هدية شمو جميع نساء العالم إلى رفع أصواتهن وعدم التزام الصمت أبداً في وجه الظلم.

(ع خ/ي م)

ANHA


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