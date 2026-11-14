أجواء خريفية دافئة نهاراً وباردة ليلاً في معظم المناطق السورية

تسود أجواء خريفية دافئة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً في معظم المناطق السورية، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، مع احتمال تشكّل الصقيع على المرتفعات العالية والضباب صباحاً في أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية والجزيرة.

أجواء خريفية دافئة نهاراً وباردة ليلاً في معظم المناطق السورية
المجتمع والحياة
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   10:32
مركز الأخبار
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 توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود سوريا، اليوم السبت 14 تشرين الثاني، أجواء خريفية دافئة نهاراً، مع سماء صافية إلى غائمة جزئياً، فيما يكون الطقس بارداً نسبياً ليلاً في معظم المناطق وبارداً في المرتفعات الجبلية.

وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في معظم المناطق، بينما تكون أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 4 درجات في منطقة الجزيرة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مترافق مع تيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وحذّر المركز من احتمال تشكّل الصقيع على المرتفعات الجبلية العالية، والضباب في أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية والجزيرة خلال ساعات الصباح الباكر. وتكون الرياح متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة، والبحر هادئاً إلى خفيف ارتفاع الموج.

وتُسجّل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة 24 و8 درجات في دمشق، و19 و8 درجات في حلب، و23 و9 درجات في كل من حمص وحماة، و27 و15 درجة في اللاذقية، و23 و7 درجات في دير الزور، و19 و8 درجات في منطقة الجزيرة دون هطولات مطرية متوقعة.

(ل م)

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