"دفء بثمن مرتفع".. الأسعار تضيق خيارات الأسر السورية مع دخول الشتاء

تواجه الأسر السورية صعوبات في تأمين التدفئة مع ارتفاع أسعار المدافئ والمحروقات وتراجع القدرة الشرائية، فيما تتجه عائلات إلى إصلاح مدافئها القديمة أو استخدام مخلفات زراعية بديلة، في وقت يحتاج فيه أكثر من 2.4 مليون شخص إلى مساعدات شتوية، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

"دفء بثمن مرتفع".. الأسعار تضيق خيارات الأسر السورية مع دخول الشتاء
"دفء بثمن مرتفع".. الأسعار تضيق خيارات الأسر السورية مع دخول الشتاء
"دفء بثمن مرتفع".. الأسعار تضيق خيارات الأسر السورية مع دخول الشتاء
"دفء بثمن مرتفع".. الأسعار تضيق خيارات الأسر السورية مع دخول الشتاء
المجتمع والحياة
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   04:15
حمص
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مع اقتراب فصل الشتاء، لم يعد تأمين وسيلة للتدفئة في سوريا مجرد استعداد موسمي، بل تحول إلى عبء معيشي إضافي أمام الأسر التي تواجه ارتفاعاً في أسعار المدافئ والمحروقات وتكاليف تشغيلها، وسط تراجع القدرة الشرائية وتعدد النفقات الأساسية، ما يدفع كثيرين إلى البحث عن بدائل أقل كلفة، أو اللجوء إلى إصلاح وسائل التدفئة القديمة بدلاً من شراء أخرى جديدة.

وتتجاوز هذه الأزمة حدود مدينة أو محافظة بعينها، إذ تتداخل فيها أسعار المشتقات النفطية مع كلفة وسائل التدفئة وتوافر الوقود، فيما تعكس أسواق حمص جانباً من واقع تواجهه الأسر في مختلف المناطق من سوريا، مع تفاوت الخيارات المتاحة بحسب طبيعة المنطقة والمواد المحلية المتوافرة فيها.

أسعار المحروقات تزيد أعباء التدفئة

وتأتي هذه التحديات في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إذ حددت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، في نشرتها الأخيرة، سعر ليتر المازوت بـ 175 ليرة سورية جديدة، مقارنة بـ 125 ليرة في النشرة السابقة، بزيادة بلغت 40%، فيما بلغ سعر ليتر البنزين أوكتان 95 نحو 195 ليرة، وأوكتان 90 نحو 185 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي 1600 ليرة، والغاز الصناعي 2560 ليرة، وطن الفيول 52800 ليرة سورية جديدة.

وفي 17 أيلول الماضي، أعلن وزير الطاقة محمد البشير، عقب اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع، التوجه إلى طرح ثلاثة أنواع من المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، وتشمل من بينها مازوت للتدفئة والزراعة بسعر 115 ليرة لليتر.

100 لتر من المازوت المدعوم لنحو مليون عائلة

وفي أحدث الإجراءات الحكومية المتعلقة بموسم التدفئة، بدأ في 9 تشرين الثاني الجاري توزيع مازوت التدفئة المدعوم بسعر 115 ليرة سورية جديدة لليتر في محافظات حماة ودرعا وطرطوس، على أن تشمل العملية بقية المحافظات تباعاً.

وبحسب ما أعلنه رئيس لجنة الطاقة في البرلمان في سوريا، إقبال منصور، تستهدف الخطة توزيع نحو 100 مليون ليتر على قرابة مليون عائلة، بمعدل 100 ليتر لكل عائلة، على أن تستمر عملية التوزيع نحو ثلاثة أشهر، بإشراف المحافظات ومكاتبها التنفيذية وإدارات المناطق، دون توضيح من المستحق وآلية التوزيع.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمخصصات المحددة للأسرة الواحدة 11500 ليرة سورية جديدة، وفق السعر المعلن، فيما لا تزال تساؤلات قائمة حول مدى كفاية هذه الكمية لتلبية احتياجات الأسر طوال أشهر الشتاء، ولا سيما العائلات التي تعتمد على المازوت وسيلة أساسية للتدفئة.

وفيما يتعلق بآلية الاستحقاق، أفادت مديرية الإعلام في محافظة درعا بأن التوزيع سيجري على مراحل وفق الأولوية، على أن تستهدف المرحلة الأولى عوائل الشهداء المتزوجين، مشيرة إلى أن تفاصيل المراحل التالية والشروط والإجراءات لم تكن قد اكتملت بعد.

حمص نموذجاً لتغير خيارات التدفئة

وفي جولة لمراسلي وكالتنا ANHA على أسواق المدافئ في مدينة حمص، تتنوع الخيارات بين المدافئ التي تعمل على المازوت والحطب والغاز، وتتفاوت أسعارها تبعاً للحجم ونوعية التصنيع والمواصفات، إلا أن ارتفاع أثمانها يجعل القدرة الشرائية عاملاً أساسياً في اختيار وسيلة التدفئة.

وتبدأ أسعار مدافئ المازوت العادية من نحو 4 آلاف ليرة سورية جديدة وتصل إلى 8 آلاف، فيما تتراوح أسعار الأنواع الكبيرة من التوربو بين 20 و40 ألف ليرة، وتبدأ أسعار مدافئ الحطب الصغيرة من 15 ألفاً، وتصل الكبيرة منها إلى نحو 50 ألف ليرة.

أما صوبيات الغاز، فتبدأ أسعارها من نحو 80 دولاراً وتزداد بحسب النوع والمواصفات، ورغم أن كلفة تشغيلها قد تكون أقل من التدفئة بالمازوت وفق تقديرات بعض الأهالي وأصحاب المحال، فإن ثمنها الأولي المرتفع يشكل عائقاً أمام شرائها.

ولا تقتصر خيارات التدفئة على أنواع الوقود التقليدية، إذ يلجأ بعض الأهالي إلى استخدام مخلفات زراعية، مثل تفل الزيتون وقشور اللوز والفستق الحلبي، في محاولة للتخفيف من أعباء تأمين الوقود، ولا سيما في المناطق التي تتوافر فيها هذه المواد.

فيما تستخدم بعض المناطق الأخرى شرق سوريا، مخلفات الحيوانات "الروث" بعد تجميدها، كمواد تحرق ضمن مدافئ خاصة تشبه تلك التي تعمل على قشور المخلفات الزراعية.

وتتفاوت أسعار هذه المواد بحسب نوعها وطريقة تجهيزها، إذ يتراوح سعر كيلوغرام البيرين، وهو تفل الزيتون المضغوط على شكل قوالب أو أسطوانات جاهزة للاستخدام، بين 3700 و4000 ليرة سورية جديدة، بينما يباع تفل الزيتون الخام بأسعار أقل وغير ثابتة، تتحدد وفق الاتفاق المباشر مع المعاصر.

أما قشور الفستق الحلبي، فيتراوح سعر الطن منها بين 360 و380 دولاراً، فيما تتراوح أسعار قشور اللوز والبندق والجوز بين 290 و350 دولاراً للطن.

وتتميز هذه المواد بقدرتها على إنتاج حرارة مرتفعة واستمرارها مدة أطول، مع مخلفات رماد أقل مقارنة بالبيرين، لكنها تحتاج إلى مدافئ توربينية مخصصة لاستخدامها.

وبالنسبة إلى الحطب، تتراوح أسعار الطن اليابس المقطع والجاهز للاستخدام بين 300 و320 دولاراً، بينما يبلغ سعر الطن الأخضر نحو 250 دولاراً، مع حاجته إلى التجفيف قبل استخدامه في التدفئة، ما يضيف كلفة ووقتاً إضافيين إلى حسابات الأسر.

وتختلف هذه البدائل في كلفتها وكفاءتها الحرارية ومخلفات احتراقها؛ فالبيرين أقل سعراً وفق الأسعار المرصودة، لكنه يخلّف كميات أكبر من الرماد، في حين توفر قشور اللوزيات والفستق حرارة مرتفعة ومخلفات أقل، لكنها تتطلب تجهيزات خاصة، ما يجعل اختيار وسيلة التدفئة مرتبطاً بسعر الوقود ونوع المدفأة ومتطلبات استخدامها.

صيانة القديم بدلاً من شراء الجديد

وأمام ارتفاع أسعار المدافئ، يتجه عدد من المواطنين إلى إصلاح المدافئ القديمة وتبديل أجزائها بدلاً من شراء أخرى جديدة، ما أسهم في زيادة الطلب على خدمات الصيانة وقطع التبديل، في محاولة لإطالة عمر وسائل التدفئة المتوافرة لديهم وتجنب نفقات إضافية.

ويقول المواطن حمدان العلوش، من حمص، في حديثه لوكالتنا، إن الارتفاع الكبير في الأسعار دفعه إلى تفضيل إصلاح مدفأته القديمة على شراء أخرى جديدة، من خلال استبدال القطع التالفة فيها، معبّراً عن أسفه لتحول الشتاء، الذي كان فصلاً مميزاً بطقوسه، إلى مصدر قلق بسبب أعباء التدفئة ومصاريفها المتزايدة.

من جهتها، تشير المواطنة ريما وسوف إلى صعوبة المفاضلة بين وسائل التدفئة المتاحة، سواء مدافئ المازوت والغاز أو استخدام تفل الزيتون وقشور اللوز، موضحة أن لكل خيار تحدياته، بدءاً من الروائح الناتجة عن بعض أنواع الوقود، مروراً بارتفاع أسعار المازوت، وصولاً إلى الثمن المرتفع لصوبيات الغاز والمخاوف المرتبطة باستخدامها، مؤكدة أن تعدد الخيارات لم يخفف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر وتجعل تأمين التدفئة تحدياً معيشياً إضافياً.

ولا تقتصر حسابات الأسر على ثمن المدفأة عند شرائها، بل تمتد إلى كلفة تشغيلها وتأمين الوقود اللازم لها طوال فصل الشتاء، إذ قد يكون ثمن بعض المدافئ أقل عند الشراء، لكن نفقات تشغيلها تستنزف الميزانية مع مرور الوقت، فيما تتطلب خيارات أخرى إنفاقاً أولياً أكبر قد يصعب على كثير من العائلات تحمله.

السوق بين كلفة التصنيع وتغير أنماط الشراء

في المقابل، يوضح أصحاب محال بيع المدافئ أن حركة الشراء لا تزال ضعيفة مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار يرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار وتكاليف المواد الأولية الداخلة في التصنيع، فضلاً عن تفاوت الأسعار بحسب نوع المدفأة وحجمها وجودة المواد المستخدمة في صناعتها.

ويبين سامر المحمد، صاحب أحد محال بيع المدافئ، في سوق حمص، أن الإقبال على صيانة صوبيات المازوت وتبديل أجزائها ارتفع خلال الفترة الأخيرة، نتيجة توجه المواطنين إلى إصلاح المدافئ القديمة بدلاً من شراء أخرى جديدة.

ولفت إلى أن أبرز القطع التي تحتاج إلى تبديل هي الكربراتير (منظم المازوت)، وأنابيب التوصيل النحاسية، وبواري العادم، إضافة إلى المضخات الإلكترونية في بعض الأنواع الحديثة، نتيجة تعرضها للانسداد أو التآكل والأعطال الناجمة عن الاستخدام.

وأشار المحمد إلى وجود إقبال على شراء صوبيات الغاز خلال الموسم الحالي، نظراً إلى انخفاض كلفة تشغيلها مقارنة بالمازوت حتى الآن، رغم ارتفاع أسعارها الأولية، ما يجعلها خياراً يدرسه بعض المواطنين عند المقارنة بين كلفة الشراء والتشغيل.

ولا يقتصر أثر ارتفاع الأسعار على قرار الشراء، بل يمتد إلى تغير سلوك المستهلكين في السوق، إذ باتت الأولوية لدى كثيرين للبحث عن مدفأة تلبي احتياجاتهم الأساسية بأقل تكلفة ممكنة، بدلاً من اختيار الأنواع الأعلى سعراً، فيما أصبحت صيانة المدافئ القديمة وتبديل أجزائها خياراً لتجنب نفقات شراء جديدة.

احتياجات الشتاء تتجاوز إمكانات الاستجابة

ولا تنحصر تحديات الشتاء في تأمين المحروقات ووسائل التدفئة، بل تمتد إلى المأوى والخدمات الأساسية ومخاطر الأمطار والفيضانات، ولا سيما في مناطق النزوح والعودة والمناطق التي تضررت بنيتها التحتية.

وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ضمن وثيقة أولويات الاستجابة الشتوية لموسم 2026-2027 الصادرة في 2 تشرين الثاني الجاري، أن أكثر من 2.4 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات شتوية، بينهم نازحون وعائدون وأسر من المجتمعات المضيفة تعاني أوضاعاً معيشية صعبة.

وتستهدف خطة الاستجابة نحو 972 ألف شخص من الفئات الأكثر ضعفاً، فيما تحتاج التدخلات الشتوية إلى 456 مليون دولار، لم يُؤمَّن منها سوى نحو 178 مليون دولار، بعجز تمويلي يبلغ قرابة 278 مليون دولار، ما يحد من قدرة الجهات الإنسانية على تلبية الاحتياجات المعلنة.

وتشير التقديرات الأممية كذلك إلى أن مواقع النزوح البالغ عددها 1074 موقعاً تواجه مستويات متفاوتة من مخاطر الشتاء، فيما صُنّف 975 موقعاً ضمن المواقع المعرضة للفيضانات، يواجه 687 منها مخاطر مرتفعة أو أشد، بينها موقعان ضمن الفئة الكارثية.

وبين ارتفاع أسعار المدافئ والمحروقات، ومحدودية مخصصات المازوت المدعوم، وتكاليف البدائل الزراعية، تبدو معادلة التدفئة أكثر تعقيداً أمام الأسر السورية مع دخول موسم الشتاء، معللين ذلك بأن الحصول على مدفأة لم يعد نهاية الاستعداد للبرد، بل بداية نفقات تتطلب تدبيراً مستمراً.

(أم)

ANHA

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