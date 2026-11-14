طالبات كركي لكي ورميلان: سنواصل النضال حتى الاعتراف بلغتنا دستورياً

شددت طالبات من مدينتي كركي لكي ورميلان على تمسكهن بحق التعليم باللغة الأم، مؤكدات أنهن لن يتراجعن عن مطالبهن وسيواصلن الاحتجاج حتى الاعتراف باللغة الكردية دستورياً وضمان حق الأجيال القادمة في التعلم بلغتهم الأم.

طالبات كركي لكي ورميلان: سنواصل النضال حتى الاعتراف بلغتنا دستورياً
خبر
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   02:50
قامشلو
كنان السيد
+

في إطار ردود الفعل الرافضة لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية بحصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعية فقط في المدارس، أكدت طالبات من كركي لكي ورميلان بمنطقة الجزيرة، أنهن سيواصلن الخروج في المسيرات والفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهن المتمثلة في ضمان حق التعليم باللغة الأم الكردية والاعتراف الرسمي بها وإدراجها في الدستور السوري.

وفي هذا السياق، قالت الطالبة دانا شمو إنهن سيواصلن الخروج يومياً للمطالبة بالاعتراف الرسمي باللغة الكردية وضمان حق التعليم بها، مؤكدة أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل بل هي تعبير عن وجودهن ومستقبلهن.

وأضافت أن اللغة الكردية حق للشعب الكردي وأنهن يدرسن بها منذ الصغر، مشيرة إلى أن الانتقال إلى التعليم باللغة العربية سيؤثر سلباً على مستقبلهن الدراسي.

من جانبها، أكدت الطالبة سيرين خليل أنهن سيواصلن الاحتجاج من أجل لغتهن ولن يقبلن بتقليص حصص اللغة الكردية، وقالت إن اللغة الكردية هي لغة الأجداد وأن الحفاظ عليها مسؤولية تقع على عاتق الأجيال الحالية.

بدورها، أوضحت الطالبة أمكيهان محمد أنهن يخرجن منذ بداية العام الدراسي للمطالبة بحقهن في التعليم باللغة الكردية والاعتراف الرسمي بلغتهن، لافتة إلى أن تحويل المواد الدراسية بشكل مفاجئ إلى اللغة العربية سيؤثر كثيراً على مستقبلهن التعليمي.

وطالبت الحكومة الانتقالية والجهات المعنية بالاستماع إلى مطالب الطلبة وايجاد حل لهذه القضية، مؤكدة أنها تدرس باللغة الكردية منذ ٩ سنوات وأن التعليم باللغة الأم من أبسط حقوق الطلبة.

من جهتها، شددت الطالبة بيريتان محمد على أنهن سيواصلن تنظيم المسيرات والفعاليات حتى تحقيق مطالبهن داعية الجهات المعنية والمعلمين إلى مساندة الطلبة والوقوف إلى جانبهم في مطالبهم.

وأكدت أن مطلبهن لا يقتصر على استمرار تعليمهن باللغة الكردية فحسب، بل يشمل أيضاً ضمان حق الأجيال القادمة في التعلم بلغتها الأم، مشيرة إلى أنهن يردن لأطفالهن مستقبلاً أن يتعلموا باللغة الكردية وأنهن لن يقبلن بأي خطوة من شأنها التأثير على مستقبلهم التعليمي.

(ح)

ANHA


العلامات:

المقال السابق

موقع أميركي: مدير الموساد في واشنطن لبحث الحرب على إيران

المادة التالية

غياب خدمات النظافة يحوّل شوارع ومناطق سورية إلى بؤر للتلوث

أخبار ذات صلة

توغل إسرائيلي جديد ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم

توغل إسرائيلي جديد ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 10:47

طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها

طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية ال...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 13:41

طلبة كركي لكي ورميلان: سنواصل احتجاجاتنا حتى الاعتراف بحقنا في التعليم باللغة الكردية

طلبة كركي لكي ورميلان: سنواصل احتجاجاتنا حتى الاعتراف ب...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 12:55

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في تاريخه

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في تاريخه

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 19:17

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف سد المنطرة في ريف القنيطرة

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف سد المنطرة في ريف القنيطرة

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 19:49

وصول 363 عائلة من مهجّري سري كانيه إلى مناطقها

وصول 363 عائلة من مهجّري سري كانيه إلى مناطقها

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 16:13