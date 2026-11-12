طلبة قامشلو: لسنا ضد التعليم بلغات أخرى ولكننا نطالب بأن تكون الكردية رسمية

طالب طلاب مدارس قامشلو بتعديل قرار حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً، وقالوا: "لسنا ضد التعليم بلغات أخرى، لكننا نطالب أن تكون اللغة الكردية رسمية بجميع موادها في مدارسنا".

طلبة قامشلو: لسنا ضد التعليم بلغات أخرى ولكننا نطالب بأن تكون الكردية رسمية
خبر
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   02:30
قامشلو
برفين روج
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رداً على قرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية القاضي بتقليص ساعات تدريس اللغة الكردية في المدارس إلى ثلاث حصص أسبوعياً فقط، يتواصل خروج طلبة قامشلو في مظاهرات ووقفات احتجاجية للتأكيد على أن التعليم باللغة الأم حق للجميع.

وفي السياق، تحدث عدد من طلاب الصف العاشر في مدرستي حطين والشهيد جير في مدينة قامشلو لوكالتنا، وطالبوا خلال حديثهم بتعديل القرار.

وقالت الطالب خناف حسن: "خرجنا من أجل اللغة الكردية، ونطالب بحقوقنا بلغتنا. لغتنا هويتنا وثقافتنا وتاريخنا، ولا يمكن أن تُباد أو تنتهي. هي لغة أجدادنا وآبائنا، وسنواصل الدفاع عنها حتى النهاية، وسنقاوم على هذا الأساس لكي نكتب قيم ثورتنا في صفحات التاريخ".

بدورها، قالت الطالبة جيان محمود: "نطالب بالتعلّم بلغتنا، وبأن نحصل على حقوقنا وحقوق لغتنا، وأن تكون اللغة الكردية رسمية، وأن تُدرَّس جميع المواد بالكردية".

وأضافت: "من الصف الأول وحتى الآن ندرس بالكردية، واليوم نحن في الصف العاشر، وسنواجه صعوبة كبيرة إذا اضطررنا بعد اليوم أن ندرس بالعربية".

مطالب بتعديل القرار

أما الطالبة ملك لازكين علي، فقالت: "نحن كطلاب كرد لن نقبل أبداً أن تكون الدراسة بالكردية ثلاث حصص فقط، لأنها لغتنا الأم، ومن حقنا أن ندرسها ونتعلمها. لذلك نطالب بأن تكون رسمية".

وأضافت: "لسنا ضد أي لغة أخرى، لا الإنكليزية ولا العربية، ونريد أن نتعلم جميعها، لكن الكردية يجب أن تكون رسمية لنا بكل موادها، لأننا منذ أكثر من عشر سنوات من الثورة نتعلم بها، وهناك الآلاف الذين ضحوا بدمائهم من أجلها".

من جانبه، قال الطالب أحمد أحمد: "منذ 13 عاماً ندرس ونتعلم اللغة الكردية، وهذا العام قرروا أن تكون اللغة الكردية ثلاث حصص فقط في مدارسنا، ولهذا نحن نرفضها. وهناك العربية أيضاً، لسنا ضدها، لكننا مع أن تكون لغتنا رسمية، وأن نتعلم موادنا بالكردية".

وتمنى أحمد في ختام حديثه أن يتم تعديل هذا القرار من أجل جميع الطلبة.

(ح)

ANHA


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