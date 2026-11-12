مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس ينطلق غداً بمشاركة مئات السينمائيين والفنانين

تنطلق غداً على خشبة مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس، بمشاركة مئات الضيوف والسينمائيين من أجزاء كردستان الأربعة وخارجها، ويتضمن برنامج المهرجان، الذي يستمر حتى 20 تشرين الثاني، عروضاً سينمائية وورشات عمل وندوات فنية وثقافية، إلى جانب حفلات موسيقية ومراسم لتوزيع الجوائز.

مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس ينطلق غداً بمشاركة مئات السينمائيين والفنانين
مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس ينطلق غداً بمشاركة مئات السينمائيين والفنانين
مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس ينطلق غداً بمشاركة مئات السينمائيين والفنانين
مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس ينطلق غداً بمشاركة مئات السينمائيين والفنانين
مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس ينطلق غداً بمشاركة مئات السينمائيين والفنانين
مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس ينطلق غداً بمشاركة مئات السينمائيين والفنانين
الثقافة والفن
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   13:02
قامشلو
بريتان إرلان
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تنطلق غداً الجمعة، 13 تشرين الثاني، فعاليات مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس، الذي ينظمه كومين فيلم روج آفا في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، تحت شعار "قصص مشتركة، سينما حرة".

وتنطلق فعاليات المهرجان في تمام الساعة الخامسة من مساء الجمعة بحفل موسيقي تقدمه فرقة MA Music، يتبعه عرض راقص لفرقة Narin Dance، فيما يُعرض عند الساعة السابعة فيلم الافتتاح "Heval Kekê Min" (الرفيق أخي)، من إخراج هاشم آيديمير.

ويشهد اليوم الثاني، 14 تشرين الثاني، جلسة في سينا جن (سينما المرأة) من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، يتحدث خلالها صانع الأفلام الوثائقية وعامل المونتاج ساشا أيوب عن أعمال مختبر Stories Film Lab، الذي يتيح للسينمائيين المستقلين في سوريا تطوير مشاريعهم، مع عرض الأفلام المختارة ضمن البرنامج.

وتبدأ العروض السينمائية عند الساعة الحادية عشرة صباحاً بفيلم "The Country Judge"، إلى جانب مجموعة من الأفلام الكردية القصيرة، بينها "House of The Moon" و"Dorpêç"، والفيلم الوثائقي "The Wedding of the Pirs". وفي الفترة الممتدة من الثالثة حتى الخامسة مساءً، يقدم مدير التصوير جميل قزل داغ تدريباً في مركز حركة الثقافة والفن حول اللغة البصرية في السينما.

وفي 15 تشرين الثاني، تنطلق ورشة عمل حول استخدام الإضاءة في السينما، يشرف عليها مدير التصوير والإضاءة جعفر أمين البيطار، في استوديو ولات، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وتستمر في التوقيت ذاته يومي 16 و17 تشرين الثاني.

وفي سينا جن، تقيم صانعة الأفلام الوثائقية غيفارا نمر جلسة حول صناعة الأفلام الوثائقية وتجارب العمل في المجال الدولي، على أن تُعقد الجلسة الثانية من الورشة في 16 تشرين الثاني.

وتُعرض ضمن قسم "من روج آفا" في اليوم ذاته، عند الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة وخمسين دقيقة، فيلما "Rêwiyên Ser Riya Agir" و"Keziyên Berxwedanê". كما تتحدث مخرجة فيلم "Berbû" سافيناز عبدكي، عند الساعة الثالثة بعد الظهر في حركة الثقافة والفن، عن مهرجان نوجيان لسينما المرأة، بالتزامن مع عرض الفيلم الوثائقي "Kî me ez؟" في مركز محمد شيخو.

وفي المساء، يُعرض الفيلمان الوثائقيان "04.17 أديامان" و"أمواج الكرد" عند السادسة والسابعة وعشر دقائق على التوالي، على أن تُعقد جلسة أسئلة وأجوبة عقب عرض كل منهما.

أما في 16 تشرين الثاني، فتبدأ العروض عند الساعة الحادية عشرة صباحاً بفيلم "To Fetch a Pail of Water"، فيما يُعرض الفيلم الوثائقي "Under the Flags the Sun" عند الثالثة بعد الظهر.

وفي التوقيت ذاته، من الثالثة حتى الخامسة مساءً، يستضيف مركز حركة الثقافة والفن ندوة لتقييم تجربة صناعة الأفلام الجماعية التي يواصلها كومين فيلم روج آفا منذ عام 2015. ويدير الندوة ميرزان بكر، بمشاركة مؤسسي الكومين ديار حسو وشيرو هندي، ومصمم الصوت جوني دوكولومانسكي، الذي عمل في فيلمي "كوباني" و"بربو".

وفي 17 تشرين الثاني، يعقد كاتب السيناريو أوندر چاكار ورشة عمل في سنا جن من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، تتناول كيفية انتقال الشخصية الرئيسية في الفيلم من مرحلة الفكرة إلى السيناريو.

وضمن قسم "من روج آفا"، يُعرض في اليوم ذاته فيلما "Youthful Wrinkle" و"Nameya Dawî" عند الساعة الثانية عشرة والثانية عشرة والنصف ظهراً.

كما تُعقد في حركة الثقافة والفن، من الثالثة حتى الخامسة مساءً، ندوة بعنوان "مشكلة الكرد في السينما"، يشارك فيها مخرج فيلمي "Kuf" و"Kronoloji" علي آيدن، ويديرها برفين هيزل.

وتتواصل الفعاليات في 18 تشرين الثاني بعرض فيلم غسان حلفاوي "Erased, Ascent of the Invisible" في سينا جن، من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، فيما يُعرض الفيلم الخامس ضمن مجموعة "من روج آفا"، بعنوان "Decision"، عند الساعة الثانية عشرة وخمس وعشرين دقيقة.

وفي فترة ما بعد الظهر، يناقش المشاركون في ندوة تقام في حركة الثقافة والفن من الثالثة حتى الخامسة مساءً سؤال "لماذا تُعتبر الأعمال الثقافية مهمة في سوريا اليوم؟"، بإدارة جوان تتر، وبمشاركة بشرى آدي وخوشمان قادو ومحمد حاج حسين.

وتشمل عروض اليوم أيضاً فيلمين من مجموعة الأفلام الكردية القصيرة، هما "Gazelle" و"Limo Knew Everything"، إضافة إلى فيلم "نزوح" للمخرجة سودادة كادان.

وفي 19 تشرين الثاني، تشارك المخرجة لينا مانيسميكالاي تجربتها في صناعة الأفلام مع المجتمعات، خلال جلسة تقام في سينا جن من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، بالتزامن مع عرض فيلمها "Maadathy – An Unfairy Tale".

ومن الثالثة حتى الخامسة مساءً، يتحدث المخرج أسامة محمد، أحد مخرجي فيلم "Silvered Water, Syria Self-Portrait"، في مركز حركة الثقافة والفن عن صناعة السينما في ظل الأنظمة الدكتاتورية.

وتتواصل العروض عند الخامسة وخمس وعشرين دقيقة والخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، بفيلمي "Ishaq" و"Fountain" ضمن مجموعة الأفلام الكردية القصيرة، فيما يُعرض فيلم "As We Breathe" عند الساعة السادسة والربع مساءً.

ويُختتم المهرجان في 20 تشرين الثاني، بورشات وعروض سينمائية، إذ تعقد المخرجة والكاتبة لواء يازجي ورشة عمل في سينا جن من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، حول انتقال مشاريع الأفلام من مرحلة الفكرة إلى السيناريو.

وفي التوقيت ذاته، تتحدث المخرجة سودادة كادان في استوديو ولات عن السيناريو ومراحل إنتاج فيلم "عزيزة"، فيما يُعرض فيلم المخرج اللبناني مارون بغدادي "Ninety" في مركز حركة الثقافة والفن من الثانية حتى الرابعة بعد الظهر.

وتُقام مراسم الاختتام في مركز محمد شيخو للثقافة والفن، حيث يقدم الفنان عدنان كريم حفلاً موسيقياً عند الساعة الخامسة مساءً، على أن تُختتم فعاليات المهرجان عند السابعة مساءً بمراسم توزيع الجوائز.

(ح)

ANHA

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