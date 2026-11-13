تركيا وقطر توقعان اتفاقية للدفاع المتبادل

وقّعت تركيا وقطر اتفاقية للدفاع المتبادل، ضمن حزمة من خمسة اتفاقيات في مجالات مختلفة.

تركيا وقطر توقعان اتفاقية للدفاع المتبادل
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   19:53
مركز الأخبار
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وقّعت تركيا وقطر، الجمعة، اتفاقية للدفاع المتبادل، خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في إسطنبول، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وشملت الاتفاقيات الأخرى التعاون في مجالات التجارة والتعليم والسلام وتسوية النزاعات.

وسبق لتركيا أن وقّعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان في آب الماضي.

(م ش)

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