الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأمراض التنفسية في غزة مع اقتراب الشتاء

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع الإصابات التنفسية في غزة، مع اقتراب الشتاء، جراء الاكتظاظ والسيول وسوء ظروف الإيواء، ودعت لإدخال معدات المختبرات.

الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأمراض التنفسية في غزة مع اقتراب الشتاء
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   19:00
مركز الأخبار
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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من تزايد الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي في قطاع غزة، مع توقعات بتفاقم الوضع خلال فصل الشتاء، في ظل تدهور الظروف المعيشية وغرق عشرات الآلاف من خيام النازحين بمياه الأمطار الغزيرة.

وقالت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية، راينهيلده فان دي ويردت، إن حالات العدوى التنفسية الحادة ارتفعت بمقدار 33 ألف حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن التهابات الجهاز التنفسي تشكل حاليا 11 بالمئة من إجمالي الاستشارات الطبية في القطاع.

وأوضحت راينهيلده فان دي ويردت أن الاكتظاظ السكاني وتقلص المساحات المتاحة للسكان يسهمان في تسهيل انتشار الفيروسات، لافتة إلى أن تغيير الجيش الإسرائيلي موقع "الخط الأصفر" وتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها زادا من تكدس النازحين في مناطق محدودة.

وتوقعت المنظمة ارتفاع الإصابات مع انخفاض درجات الحرارة واستمرار السيول واكتظاظ مراكز الإيواء وسوء التهوية، محذرة من أن الأمطار التي شهدها القطاع خلال أيام قليلة تعطي مؤشرا إلى حجم المخاطر المنتظرة خلال الأشهر المقبلة.

ووفقا للمنظمة، يعيش نحو مليون نازح في مناطق معرضة للسيول، بينهم 400 ألف في مواقع مصنفة عالية الخطورة للغاية، فيما تزيد المياه الراكدة والرطوبة من مخاطر تلوث المياه وانتشار البعوض والحشرات ونمو العفن والبكتيريا، ما يرفع احتمالات الإصابة بالعدوى التنفسية، خصوصا بين الأطفال.

وفي حين تصل غالبية الأدوية إلى القطاع، تواجه المنظمة صعوبات في إدخال مستلزمات المختبرات الضرورية لتشخيص الأمراض، ودعت إلى السماح بدخول المعدات المخبرية بصورة عاجلة، محذرة من كارثة صحية عامة جديدة.

(م ش)

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