شيوخ عشائر ومواطنون يحذرون من محاولات إثارة الفتنة ويدعون إلى حماية أخوة الشعوب

حذّر شيوخ عشائر ومواطنون في مدينة تربه سبيه من محاولات بث خطاب الكراهية وإثارة الفوضى بين مكونات محافظة الحسكة، مؤكدين تمسكهم بالتعايش والتلاحم بين الكرد والعرب والسريان وسائر القوميات، داعين إلى اليقظة وعدم السماح لأي مجموعات بزعزعة أمن المنطقة وضرب أخوة الشعوب.

شيوخ عشائر ومواطنون يحذرون من محاولات إثارة الفتنة ويدعون إلى حماية أخوة الشعوب
خبر
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   05:25
قامشلو
عباس خلف
+

ازدادت في الآونة الأخيرة محاولات خلق الفتنة بين مكونات محافظة الحسكة عبر بث خطاب الكراهية التحريض على المكونات من قبل بعض الشخصيات التي تعمل لصالح أجندات مشبوهة.

وفي هذا السياق، أوضح شيخ عشيرة الجوالة معن محمد الدندح أن الكرد والعرب والسريان ومختلف القوميات يعيشون معاً في المنطقة منذ سنوات طويلة، وتربطهم علاقات من التلاحم والاحترام المتبادل، مشيراً إلى وجود أطراف ومجموعات تسعى إلى تقويض هذه العلاقات من خلال نشر خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الرقمي والدعوة إلى مظاهرات من شأنها إثارة الفوضى.

وقال معن محمد الدندح إن محافظة الحسكة تتميز بتعدد مكوناتها القومية، وإن أبناءها يتبادلون المحبة والاحترام، مضيفاً: "نحن كشيوخ وشعب عربي فخورون بهذا الأمر، ونأمل أن تستمر المحبة بين الشعوب".

ودعا شيوخ العشائر وأبناء مختلف المكونات إلى التحلي باليقظة تجاه الجهات التي تسعى إلى جر المنطقة نحو الفوضى، وعدم الانجرار وراء خطاب الكراهية، مؤكداً أنه لا توجد فروق تبرر العداء بين سائر مكونات المنطقة، وقال إنهم عاشوا معاً منذ آلاف السنين في إطار من التعايش.

وشدد الدندح على أن المجموعات التي تمارس هذه الأساليب لا تمثل الشعب العربي، مؤكداً رفضهم لهذه الممارسات، ومعبّراً عن تطلعهم إلى تعزيز أخوة الشعوب في المنطقة لتكون نموذجاً يُحتذى به في باقي المحافظات.

من جانبه، أوضح المواطن باسل اليوسف أن الجهات التي تعمل على نشر الفوضى وخطاب الكراهية تستهدف جر المنطقة نحو الخراب، مؤكداً رفضه لهذه الممارسات وما تحمله من تهديد لتلاحم المكونات التي تعيش معاً منذ سنوات.

وأشار اليوسف إلى أن الاعتداء على الطلاب الذين خرجوا في مظاهرات للمطالبة بالتعليم باللغة الكردية لا يمكن عدّه هجوماً عادياً، مشيراً إلى أن استهدافهم يهدف إلى ضرب التماسك بين أبناء المنطقة.

وقال: "في الوقت الذي كان طلابنا يخرجون في مظاهرات للمطالبة بالتعليم باللغة الكردية، قامت هناك بعض المجموعات بمهاجمتهم، هذا الهجوم ليس هجوماً عادياً، والهدف هو تدمير تلاحم الشعوب التي نعيش معها سوياً منذ سنوات".

وفي ختام حديثه، دعا اليوسف أبناء المنطقة إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة خطاب الكراهية ومحاولات إثارة الفوضى، والعمل معاً من أجل الحفاظ على أمن مناطقهم ومواصلة حياتهم بأمان.

(ح)

ANHA


العلامات:

المقال السابق

"دفء بثمن مرتفع".. الأسعار تضيق خيارات الأسر السورية مع دخول الشتاء

المادة التالية

بمبادرات أهلية وغياب الدعم الحكومي.. استمرار جهود تجهيز المدارس وتأمين المقاعد ف...

أخبار ذات صلة

مناقشة إعادة هيكلة الكومينات وتقييم تجربتها السابقة في جل آغا تمهيداً لإقرار نظام جديد

مناقشة إعادة هيكلة الكومينات وتقييم تجربتها السابقة في ...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 08:35

إصابة شخص في مشاجرة بريف حلب

إصابة شخص في مشاجرة بريف حلب

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 22:58

370 عائلة مهجرة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية يوم غد

370 عائلة مهجرة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية يوم غد

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 10:35

نساء: نجاح عملية السلام مرهون بتوفير ظروف سياسية وقانونية للقائد وليس بتغيير مكان إقامته

نساء: نجاح عملية السلام مرهون بتوفير ظروف سياسية وقانون...

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 03:50

طلبة في قامشلو يحتجون رفضاً لتقليص ساعات تدريس اللغة الكردية

طلبة في قامشلو يحتجون رفضاً لتقليص ساعات تدريس اللغة ال...

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 11:48

توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وإقامة حاجز عسكري

توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وإقامة حاجز عسكري

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 20:12