تقرير: فيضانات هولير تتسبب بأضرار لـ1046 عائلة ومئات المحال والمركبات

تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في محافظة هولير بتضرر 1046 عائلة، فيما تحدث تقرير مشترك عن خمسة مفقودين، نفى المحافظ تسجيل أي حالات فقدان.

تقرير: فيضانات هولير تتسبب بأضرار لـ1046 عائلة ومئات المحال والمركبات
كردستان
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   20:32
مركز الأخبار
+

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة هولير في 7 تشرين الثاني الجاري بفيضانات ألحقت أضراراً بأكثر من ألف عائلة، وأسفرت عن وفاة شخصين وإصابة نحو 300 آخرين، وفق تقرير مشترك صادر عن الهلال الأحمر العراقي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وذكر التقرير أن عدد العائلات المتضررة بلغ 1046 عائلة، تضم نحو 6276 شخصاً، مشيراً إلى أن الفيضانات تسببت أيضاً بتضرر 466 محلاً تجارياً و190 مركبة.

وأشار إلى أن شخصين لقيا حتفهما جراء السيول، أحدهما طفل غرقاً، والآخر متطوع توفي أثناء مساعدة فرق الإنقاذ، فيما أصيب 300 شخص بجروح أو احتاجوا إلى إسعافات طبية، وتحدث التقرير عن فقدان خمسة أشخاص واستمرار عمليات البحث عنهم.

وبحسب التقرير، سجلت أحياء لنكة وشيخ الله والشيخ أحمد وبرايتي وطيراوة وأربيل الجديدة وباجكر وعرب كند أكبر الأضرار، فيما تجاوزت كمية الأمطار 80 ملم في المحافظة و120 ملم في أطراف المدينة، رغم أن توقعات الأرصاد الجوية أشارت إلى أن الكمية القصوى لن تتجاوز 30 ملم.

وأوضح التقرير أن فرق الاستجابة وزعت 250 سلة غذائية و1500 بطانية ومستلزمات أساسية على 250 عائلة متضررة، إلى جانب المشاركة في نقل المصابين وتنظيف المنازل من مخلفات السيول والوحل.

في المقابل، نفى محافظ هولير أوميد خوشناو تسجيل أي حالات فقدان جراء الفيضانات، معتبراً أن الأرقام الواردة في التقرير غير دقيقة، وقال لوسائل إعلام كردية إن عمليات التحقيق وتقييم الأضرار شارفت على الانتهاء، على أن تعلن الإحصائيات الرسمية النهائية قريباً.

(م ش)

العلامات:

المقال السابق

اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا: ذكرى تحرير شنكال محطة تاريخية في وجه الإبادة

أخبار ذات صلة

محلل سياسي: الخلافات الحزبية تهدد المكتسبات الكردية في إقليم كردستان

محلل سياسي: الخلافات الحزبية تهدد المكتسبات الكردية في ...

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 06:00

كونفرانس في بروكسل يبحث التمثيل الدولي للكرد لدى الأمم المتحدة

كونفرانس في بروكسل يبحث التمثيل الدولي للكرد لدى الأمم ...

السبت 3 تشرين الأول, 2026 - 15:36

إعلان توقف إنتاج الغاز من "حقل كورمور" في جنوب كردستان

إعلان توقف إنتاج الغاز من "حقل كورمور" في جنوب كردستان

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 10:53

استهداف أحد مقرات حزب حرية كردستان بأربع صواريخ باليستية إيرانية

استهداف أحد مقرات حزب حرية كردستان بأربع صواريخ باليستي...

الأربعاء 21 تشرين الأول, 2026 - 11:28

القائد عبد الله أوجلان: السلام الدائم يتطلب ضمان الحقوق الكردية والمواطنة المتساوية

القائد عبد الله أوجلان: السلام الدائم يتطلب ضمان الحقوق...

السبت 17 تشرين الأول, 2026 - 14:39

وزارة البيشمركة: انسحاب القوات الأميركية من العراق يتطلب يقظة وقرارات سياسية صائبة

وزارة البيشمركة: انسحاب القوات الأميركية من العراق يتطل...

الإثنين 28 يلول, 2026 - 15:41