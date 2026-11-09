السيول تكشف عن ألغام وعبوات ناسفة في العريشة والأهالي يناشدون لإزالتها

كشفت الأمطار الغزيرة والسيول في قرية العريشة بالريف الشرقي لسري كانيه عن ألغام وعبوات ناسفة داخل قناة الري المحاذية للقرية، في حادثة تعكس استمرار مخاطر مخلفات الحرب على حياة الأهالي والمهجّرين العائدين إلى قراهم، وسط مناشدات لإزالتها.

السيول تكشف عن ألغام وعبوات ناسفة في العريشة والأهالي يناشدون لإزالتها
خبر
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   09:04
الحسكة
عبد الغني الهامان
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رغم استمرار عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحرب، لا تزال هذه المخلفات تشكل خطراً يهدد حياة المدنيين والمهجرين العائدين إلى قراهم، في ظل تجدد ظهورها بفعل العوامل الطبيعية، ولا سيما الأمطار الغزيرة والسيول التي تكشف عن مواقعها، كما حدث مؤخراً في قرية العريشة بالريف الشرقي لمدينة سري كانيه.

وعقب الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة، عثر أهالي قرية العريشة على ألغام وعبوات ناسفة داخل قناة الري المحاذية للقرية، بعدما أدت السيول إلى كشف مواقعها، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على المخاطر المستمرة التي تفرضها مخلفات الحرب على حياة الأهالي، خصوصاً الأطفال والمزارعين الذين يرتادون المناطق المحاذية للقناة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه الجهات والمنظمات المختصة بإزالة الألغام، أعمال المسح والتطهير الميدانية، بهدف تأمين المناطق السكنية والزراعية وتسهيل عودة المهجّرين إلى قراهم، إلا أن استمرار العثور على هذه المخلفات يعكس حجم التحديات التي تواجه عمليات تأمين المنطقة.

وتتفاقم مخاطر الألغام والعبوات الناسفة مع هطول الأمطار وتشكل السيول، التي قد تؤدي إلى كشف مخلفات مدفونة أو تغيير مواقعها، ما يزيد من احتمالات تعرض المدنيين لها، ويهدد سلامة الأهالي في المناطق التي تشهد عودة تدريجية للسكان.

فيما يناشد الأهالي الجهات المختصة الإسراع بإزالة هذه المخلفات وتأمين المنطقة، حفاظاً على سلامة المدنيين، ولا سيما الأطفال والمزارعين.

وفي ظل هذه المخاطر، تبرز الحاجة إلى تكثيف عمليات المسح والتطهير، وتأمين المناطق التي تشهد عودة للأهالي، إلى جانب تعزيز التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب، لضمان حماية المدنيين وتوفير الظروف اللازمة لعودة آمنة ومستدامة إلى القرى.

(ف)

ANHA

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