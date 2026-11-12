انطلاق قافلة جديدة لمهجري سري كانيه ومطالب بتسريع عملية العودة

اتجهت اليوم 363 عائلة من مهجّري سري كانيه إلى مناطقها الأصلية، ضمن قافلة جديدة، فيما طالبت لجنة مهجّري سري كانيه بتسريع عملية العودة، وزيادة عدد القوافل وأعداد العائلات المشاركة فيها.

انطلاق قافلة جديدة لمهجري سري كانيه ومطالب بتسريع عملية العودة
انطلاق قافلة جديدة لمهجري سري كانيه ومطالب بتسريع عملية العودة
انطلاق قافلة جديدة لمهجري سري كانيه ومطالب بتسريع عملية العودة
انطلاق قافلة جديدة لمهجري سري كانيه ومطالب بتسريع عملية العودة
انطلاق قافلة جديدة لمهجري سري كانيه ومطالب بتسريع عملية العودة
خبر
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   09:51
الحسكة
+

انطلقت صباح اليوم قافلة جديدة لمهجري مدينة سري كانيه من مخيم واشو كاني بريف الحسكة الشمالي، باتجاه مناطقها الأصلية في أرياف مدينة سري كانيه وتل تمر وزركان.

وشملت القافلة الثامنة 363 عائلة، وأغلبهم من قرى المناجير والسودة والسفح والعريشة في الريف الجنوبي الشرقي للمدينة، إلى جانب قرى في ريف مدينة تل تمر الغربي، وريف مدينة زركان.

وكان من المقرر أن تضم القافلة 370 عائلة، إلا أن بعض العائلات لم تستكمل الإجراءات اللوجستية.

وبلغ عدد العائلات العائدة إلى مناطقها الأصلية من مهجّري مدينة سري كانيه نحو 4500 عائلة، فيما لا يزال نحو 10 آلاف مهجّر ينتظرون العودة إلى منازلهم وقراهم.

وأوضحت الإدارية في لجنة مهجّري سري كانيه، زهرة سمعو، لوكالتنا أن "القافلة الثامنة انطلقت باتجاه الأرياف، والأعداد التي تضمها القوافل قليلة جداً".

وأضافت: "نحاول جاهدين زيادة أعداد العائلات ضمن القوافل، فالأوضاع مأساوية في مراكز الإيواء، على الرغم من الصعوبات التي تواجهنا".

وأكدت: "نحن، في لجنة مهجّري سري كانيه، سنقف إلى جانب عائلاتنا المهجّرة، وما نطالب به هو إعادة المهجّرين بشكل عاجل، وزيادة عدد القوافل وأعداد العائلات ضمنها، لتسريع عملية العودة".

ونوهت زهرة سمعو إلى وجود ترتيبات لإعادة المهجّرين إلى مركز المدينة أيضاً، بالتزامن مع خروج قوافل من داخل المدينة باتجاه مناطقها.

وكانت القافلة السابعة قد انطلقت على شكل رحلتين يومي 4 و5 تشرين الثاني.

(د أ/أ ب)

ANHA


العلامات:

المقال السابق

ارتفاع درجات الحرارة وفرصة لهطولات مطرية في الساحل والمرتفعات الجبلية

المادة التالية

مبعوثا أمريكا ويتكوف وكوشنر يصلان إلى موسكو للقاء بوتين

أخبار ذات صلة

مظلوم عبدي يبحث آليات الاندماج مع قوى الأمن في ديرك 

مظلوم عبدي يبحث آليات الاندماج مع قوى الأمن في ديرك 

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 15:29

إصابة شقيقين في ريف تل تمر الجنوبي جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب

إصابة شقيقين في ريف تل تمر الجنوبي جراء انفجار جسم من م...

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 19:41

رئيس البرلمان التركي يجري جولة زيارات للأحزاب السياسية

رئيس البرلمان التركي يجري جولة زيارات للأحزاب السياسية

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 14:25

إصابة عشرات الطالبات باختناق إثر تسرب غاز الكلور في ميسان العراقية

إصابة عشرات الطالبات باختناق إثر تسرب غاز الكلور في ميس...

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 15:10

مناقشة إعادة هيكلة الكومينات وتقييم تجربتها السابقة في جل آغا تمهيداً لإقرار نظام جديد

مناقشة إعادة هيكلة الكومينات وتقييم تجربتها السابقة في ...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 08:35

طلبة كركي لكي: من حقنا أن نواصل تعليمنا بلغتنا الأم

طلبة كركي لكي: من حقنا أن نواصل تعليمنا بلغتنا الأم

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 02:30