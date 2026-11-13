وحدات مقاومة شنكال تدعو إلى وحدة الإيزيديين وتؤكد التزامها بوحدة العراق وسيادته

دعت قيادة وحدات مقاومة شنكال، في الذكرى الحادية عشرة لتحرير شنكال، إلى تعزيز وحدة الإيزيديين وحماية المنطقة من التدخلات الخارجية، وأكدت التزامها بوحدة العراق وسيادته وصون خصوصية المجتمع الإيزيدي وإرادته وحقوقه.

وحدات مقاومة شنكال تدعو إلى وحدة الإيزيديين وتؤكد التزامها بوحدة العراق وسيادته
خبر
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   13:37
مركز الأخبار
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أصدرت قيادة وحدات مقاومة شنكال، اليوم، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لتحرير شنكال، دعت فيه إلى تعزيز وحدة المجتمع الإيزيدي وحماية المنطقة من التدخلات الخارجية، وأكدت التزامها بوحدة العراق وسيادته.

وعدّت القيادة أن تحرير شنكال من تنظيم داعش مثّل انتصاراً لإرادة الإيزيديين وقدرتهم على حماية وجودهم وأرضهم، وأن التحرير لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل مسؤولية تستدعي الحفاظ على الاستقرار وصون حقوق المجتمع وخصوصيته.

واستذكر البيان مقاتلي المقاومة الإيزيدية الذين فقدوا حياتهم، وفي مقدمتهم سعيد حسن ومام زكي ودلشير وعكيد وميديا ونوجين وبرفين وزردشت ودجوار، ووجّه التهنئة إلى عائلاتهم، وإلى الجهات والأشخاص الذين ساندوا أهالي شنكال.

ودعت القيادة الإيزيديين في شنكال وخارجها إلى تعزيز التضامن وتقديم مصالح المجتمع على المصالح الضيقة، ومواجهة التحديات بموقف موحّد، وشدد على ضرورة ألا تتحول الاختلافات الفكرية وتعدد الآراء إلى أسباب للانقسام.

وأكدت في ختام بيانها التزامها بوحدة العراق وسيادته، والعمل على أن تكون شنكال جزءاً فاعلاً وآمناً منه، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع الإيزيدي وحقوقه وإرادته.

(ل م)

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