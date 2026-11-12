محافظ الحسكة يدعو الطلبة إلى الالتزام بمفاضلة التعليم العالي

دعا محافظ الحسكة نور الدين أحمد طلبة المحافظة الذين سبق لهم التسجيل في مفاضلة جامعة روج آفا إلى المبادرة بالتسجيل في مفاضلة ملء الشواغر التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

محافظ الحسكة يدعو الطلبة إلى الالتزام بمفاضلة التعليم العالي
خبر
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   11:21
مركز الأخبار
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دعا محافظ الحسكة نور الدين أحمد، اليوم، الطلبة الذين سبق لهم التسجيل في مفاضلة جامعة روج آفا، إلى المبادرة بالتسجيل في مفاضلة ملء الشواغر التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر الرابط الإلكتروني الرسمي المعتمد من الوزارة.

وأكد ضرورة التزام الطلبة بالتعليمات والضوابط الرسمية، أوضح أن القبول الجامعي والاعتراف بنتائج المفاضلات يخضعان للمعايير المعتمدة لدى الوزارة، ويقتصران على الكليات المدرجة ضمن مفاضلتها الرسمية.

كما أشار إلى عدم وجود آليات أو ضمانات مؤكدة حتى الآن لمعالجة أوضاع الطلاب الذين تقدموا إلى مفاضلات خارج إطار نظام الوزارة، ودعا جميع الطلبة إلى توخي الدقة ومتابعة الإجراءات الرسمية، حفاظاً على مستقبلهم التعليمي.

(أ ب)

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