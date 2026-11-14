مأساة غزة ومخاطر الحرب مع إيران من أبرز اهتمامات الصحافة العربية

تختلف زوايا تناول الصحف العربية للملفين، إلا أنها تتقاطع في إبراز تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة ومخاطر التصعيد الأميركي الإيراني، وانعكاسات الملفين على مستقبل الاستقرار والتوازنات السياسية والأمنية في المنطقة.

مأساة غزة ومخاطر الحرب مع إيران من أبرز اهتمامات الصحافة العربية
العالم والشرق الأوسط
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   08:23
مركز الاخبار
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أظهرت مقالات الرأي والتحليلات المنشورة في الصحف والمواقع الإعلامية العربية، اليوم، حضور ملفين رئيسيين في التناول الإعلامي، تمثّلا في تداعيات الحرب على قطاع غزة، واحتمالات تجدد المواجهة الأميركية الإيرانية وانعكاساتها على التوازنات الإقليمية.

وفي الملف الفلسطيني، نشرت صحيفة "الخليج" الإماراتية مقالاً بعنوان "غزة في العراء"، تناول فيه تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع مع حلول فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الأمطار التي غمرت آلاف الخيام وضعت مئات الآلاف من النازحين أمام تحديات معيشية قاسية، في ظل غياب مقومات الحماية الأساسية.

ووصف الكاتب الأوضاع بأنها "واقع إنساني معقد"، لافتاً إلى تداعيات البرد والأمطار وانهيار المساكن المؤقتة، واستمرار القيود المفروضة على إدخال مواد البناء والبيوت المتنقلة ووسائل التدفئة والملابس الشتوية.

من جهته، تناول موقع "اليوم السابع" المصري، في مقال بعنوان "مأساة غزة في شتاء الحصار"، الأوضاع المعيشية للنازحين، مشيراً إلى أن المطر "لم يعد نعمةً تُنتظر، بل تحوّل إلى كابوس"، في ظل تضرر الخيام وغرق ممتلكات السكان وتفاقم معاناتهم مع البرد. وركز المقال على القيود المفروضة على إدخال المساعدات والمعدات اللازمة لتصريف المياه وإعادة تأهيل البنية التحتية، داعياً إلى تسريع الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للقطاع.

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية مقالاً بعنوان "نشر خريطة لمستشفيات غزّة: العدو يستعيد أبشع فصول الإبادة"، تناول فيه استهداف المنشآت الطبية في القطاع، متوقفاً عند قصف مبنى الجراحة في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، وما أسفر عنه من سقوط سبعة قتلى وتدمير قسم جراحي، بينهم الطبيب رزق أبو شعيرة.

وركزت المادة على تداعيات استهداف المستشفيات في ظل تدهور القطاع الصحي، وما يفرضه ذلك من مخاطر إضافية على حياة السكان والمرضى.

احتمالات عودة المواجهة الأمريكية

أما في الملف الإيراني، فقد برزت التحليلات المتعلقة باحتمالات تجدد المواجهة بين واشنطن وطهران، وطبيعة الاستعدادات العسكرية الأميركية والخيارات المتاحة أمام الإدارة الأميركية.

وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية مقالاً بعنوان "خارطة الانتشار العسكري الأميركي حول إيران: الجاهزية لـ«حرب محدودة» قائمة"، تناول فيه طبيعة الحشد العسكري الأميركي المحيط بإيران، وما يوفره لواشنطن من إمكانات لمواصلة الحصار وتنفيذ عمليات عسكرية جوية وبحرية.

وأشار المقال إلى أن هذا الانتشار يمنح الولايات المتحدة قدرة على "إدامة الحصار والتصعيد الجوي والبحري السريع"، لكنه لفت إلى أن خوض حرب طويلة يبقى مرتبطاً بمخزونات الذخائر والجاهزية والقدرة على استمرار العمليات العسكرية.

من جانبها، نشرت صحيفة "اللواء" اللبنانية دراسة بعنوان "هل تكسر واشنطن المحرّم النووي في إيران؟ سلاح تكتيكي قد يغيّر وجه الحروب"، بحثت في احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي ضد منشآت إيرانية، في حال عدم تحقيق الأهداف العسكرية بالوسائل التقليدية.

وميزت الدراسة بين القدرات التقنية المتاحة والقرار السياسي باستخدام هذا النوع من الأسلحة، مؤكدة عدم وجود أدلة علنية موثوقة على اتخاذ واشنطن قراراً بهذا الاتجاه، ومحذرة من التداعيات الإقليمية والدولية المحتملة لأي استخدام نووي.

وفي قراءة أوسع للتوازنات الإقليمية، نشرت "إندبندنت عربية" مقالاً بعنوان "مهمتان لا تكتملان"، تناول فيه تعقيدات المشروعين الأميركي والإيراني في الشرق الأوسط، وما يواجهانه من تحديات إقليمية ودولية.

وذكر الكاتب أن "الشرق الأوسط أكثر تعقيداً من محاولات تبسيطه"، مشيراً إلى أن مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل المنطقة يصطدم بالطموحات الإيرانية، فضلاً عن الموقف الإسرائيلي من قيام دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين.

كما ناقش المقال الخيارات المطروحة بين استئناف المواجهة العسكرية والتوصل إلى تسوية سياسية، في ظل تباين المصالح وتعدد القوى المؤثرة في المنطقة.

(أم)

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