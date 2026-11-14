توغل إسرائيلي في ريف درعا الغربي

توغلت دورية عسكرية إسرائيلية، اليوم السبت، في قرية معرية بريف درعا الغربي، انطلاقاً من ثكنة الجزيرة، حيث سلكت الطريق الواصل بين قريتي معرية وكويا (الصوان).

توغل إسرائيلي في ريف درعا الغربي
خبر
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   13:18
مركز الأحبار
+

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل دورية عسكرية إسرائيلية، اليوم السبت، انطلاقاً من ثكنة الجزيرة باتجاه الحارة الشرقية في قرية معرية بريف درعا الغربي، حيث سلكت الطريق الواصل بين معرية وكويا (الصوان)، دون ورود معلومات عن تنفيذ اعتقالات أو عمليات تفتيش.

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من تسع آليات قد توغلت في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي صباح اليوم، واعتقلت شابين عقب مداهمة عدد من المنازل.

وأشار المرصد إلى أن مناطق في ريفي درعا والقنيطرة شهدت، أمس الجمعة، سلسلة من التوغلات والتحركات العسكرية الإسرائيلية، تضمنت إقامة حواجز مؤقتة وتفتيش المارة والتضييق على المزارعين، إلى جانب قصف مدفعي وشق طريق جديد في ريف درعا الغربي.

(م ح)

العلامات:

المقال السابق

7 أشخاص يفقدون حياتهم بحادث سير مروع على طريق كركوك – هولير

المادة التالية

إغلاق سوق الهال في قامشلو احتجاجاً على أزمة تصريف العملة القديمة

أخبار ذات صلة

استياء في المالكي بدمشق من قرار تحويل حديقة عامة إلى مركز تجاري

استياء في المالكي بدمشق من قرار تحويل حديقة عامة إلى مر...

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 13:20

فلاحو الحسكة أمام موسم زراعي مهدد بفعل غلاء المحروقات وتأخر مستحقات القمح

فلاحو الحسكة أمام موسم زراعي مهدد بفعل غلاء المحروقات و...

الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026 - 06:55

سحب مدافع ثقيلة من كفرجنة مع استمرار الوجود التركي في عفرين

سحب مدافع ثقيلة من كفرجنة مع استمرار الوجود التركي في ع...

الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026 - 14:32

موظفو محطة علوك بلا رواتب منذ 7 أشهر

موظفو محطة علوك بلا رواتب منذ 7 أشهر

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 11:21

السلطات العراقية تعلن تدمير 3 "مضافات" لداعش في كركوك

السلطات العراقية تعلن تدمير 3 "مضافات" لداعش في كركوك

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 12:26

مدير عام المصارف الزراعية يتفقد مصرف تل تمر ويناقش مطالب المزارعين

مدير عام المصارف الزراعية يتفقد مصرف تل تمر ويناقش مطال...

الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026 - 19:21