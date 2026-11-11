استياء في المالكي بدمشق من قرار تحويل حديقة عامة إلى مركز تجاري

أثار قرار تحويل حديقة عامة في المالكي بدمشق إلى مركز تجاري اعتراضات بين سكان الحي، الذين طالبوا محافظ دمشق بوقف تنفيذ القرار، محذرين من تداعياته البيئية والعمرانية والمرورية، ومؤكدين تمسكهم بحقهم في الحفاظ على المساحات الخضراء والمرافق العامة.

استياء في المالكي بدمشق من قرار تحويل حديقة عامة إلى مركز تجاري
خبر
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   13:20
دمشق
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تسود حالة من الاستياء والغضب بين أهالي حي عبد المنعم رياض – المالكي في العاصمة دمشق، على خلفية قرار تحويل الحديقة العامة الواقعة بين جادة عبد المنعم رياض وجادة محمد كرد علي إلى مركز تجاري، وسط اعتراضات على تحويل المرافق العامة والمساحات الخضراء إلى مشاريع استثمارية.

وأصدر أهالي الحي بياناً موجهاً إلى محافظ دمشق، ماهر مروان أدلبي، وصلتنا نسخة عنه، طالبوا فيه بوقف تنفيذ القرار، مشددين على أن الحديقة تمثل متنفساً عاماً للسكان، وأن تحويلها إلى مشروع تجاري يمس بحقوقهم وبالمنفعة العامة التي خُصص العقار من أجلها.

وأوضح البيان أن اعتراض السكان يستند إلى جملة من الأسباب القانونية والفنية والبيئية، مشيراً إلى أن العقارات السكنية في المنطقة آلت إلى أصحابها بموجب تعويضات عينية تنظيمية، بعد اقتطاع مساحات من أراضيهم الأصلية لقاء تخصيصها للمنافع العامة، ومن بينها الحديقة والمرافق التابعة لها.

وأكد الأهالي أن تحويل الحديقة إلى مشروع استثماري يتعارض مع الأسس التي جرت بموجبها عمليات التعويض، مستندين إلى قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، وقانون تخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، ولا سيما المادة 17، الفقرة (ب)، التي قالوا إنها تحظر تغيير الصفة التنظيمية للمواقع المخصصة للحدائق العامة.

ولفت البيان إلى أن الحديقة تضم بئراً للمياه تابعاً لمنظومة الدفاع المدني، ويُستخدم لتأمين الاحتياجات المائية في حالات الطوارئ، محذرين من أن أعمال الحفر والإنشاءات الإسمنتية قد تهدد البئر والمنشآت المرتبطة به.

كما حذر السكان من تداعيات المشروع على البيئة والنسيج العمراني والحركة المرورية، مشيرين إلى أن إنشاء مركز تجاري داخل الجادات السكنية الفرعية قد يؤدي إلى ازدحام مروري وتلوث سمعي وبصري، فضلاً عن التأثير على الطابع السكني للمنطقة.

وطالب الأهالي محافظ دمشق بوقف تنفيذ القرار، وحماية بئر المياه، وفتح باب الحوار مع السكان، معلنين تمسكهم بحقهم في الطعن بالقرار أمام محكمة القضاء الإداري، كما دعوا إلى تنظيم وقفة سلمية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بالحفاظ على الحديقة والمساحات الخضراء.

(أم)


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