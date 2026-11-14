إغلاق سوق الهال في قامشلو احتجاجاً على أزمة تصريف العملة القديمة

أغلق تجار سوق الهال للخضار والفواكه في مدينة قامشلو، اليوم، محالهم بشكل كامل، احتجاجاً على رفض الصرافين استلام العملة القديمة أو فرض اقتطاعات مالية كبيرة مقابل استبدالها، ما يعرّضهم لخسائر مادية كبيرة ويعرقل حركة عملهم التجاري.

إغلاق سوق الهال في قامشلو احتجاجاً على أزمة تصريف العملة القديمة
إغلاق سوق الهال في قامشلو احتجاجاً على أزمة تصريف العملة القديمة
إغلاق سوق الهال في قامشلو احتجاجاً على أزمة تصريف العملة القديمة
إغلاق سوق الهال في قامشلو احتجاجاً على أزمة تصريف العملة القديمة
إغلاق سوق الهال في قامشلو احتجاجاً على أزمة تصريف العملة القديمة
إغلاق سوق الهال في قامشلو احتجاجاً على أزمة تصريف العملة القديمة
إغلاق سوق الهال في قامشلو احتجاجاً على أزمة تصريف العملة القديمة
إغلاق سوق الهال في قامشلو احتجاجاً على أزمة تصريف العملة القديمة
إغلاق سوق الهال في قامشلو احتجاجاً على أزمة تصريف العملة القديمة
خبر
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   13:29
قامشلو
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شهد سوق الهال للخضار والفواكه في مدينة قامشلو اغلاق تام للمجال التجارية، احتجاجاً على الصعوبات التي تواجههم في تصريف العملة القديمة، في ظل امتناع الصرافين عن استلامها أو فرض اقتطاعات مالية كبيرة مقابل استبدالها بالعملة الجديدة أو تحويلها إلى العملات الأجنبية.

وشكل الإغلاق حالة الاستياء المتزايدة بين التجار، الذين أكدوا أن هذه الإجراءات تلحق بهم خسائر مالية كبيرة، وتعرقل حركة البيع والشراء، وتضعهم أمام أعباء اقتصادية إضافية، ولا سيما في ظل طبيعة عملهم التي تتطلب تداولاً يومياً للأموال.

(ج د/أ ب)

ANHA

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