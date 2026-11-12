معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"

افتتح اتحاد المثقفين في الجزيرة، معرضاً للفن التشكيلي استذكاراً للفنان الراحل عمر حمدي "مالفا" وتكريماً لمسيرته، بمشاركة عشرة فنانين من رواد الفن في المنطقة، يعرضون 50 لوحة متنوعة على مدى ثلاثة أيام.

معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"
معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"
معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"
معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"
معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"
معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"
معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"
معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"
معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"
معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"
معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"
معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"
معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"
معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"
معرض تشكيلي في الحسكة تكريماً للفنان عمر حمدي "مالفا"
الثقافة والفن
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   20:00
الحسكة
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افتتح اتحاد المثقفين في الجزيرة، اليوم، معرضاً للفن التشكيلي يضم أعمالاً لنخبة من رواد الفن الأوائل في المنطقة، استذكاراً للفنان التشكيلي العالمي الراحل عمر حمدي، المعروف باسم "مالفا"، وتكريماً لمسيرته الفنية.

ويُقام المعرض تحت عنوان "مالفا.. تاريخ من اللون والكفاح" في حديقة القراءة بمدينة الحسكة، بحضور عشرات المثقفين من شعراء وكتّاب وفنانين تشكيليين ومهتمين بالشأن الفني.

ويضم المعرض 50 لوحة متنوعة لعشرة فنانين من رواد الفن التشكيلي في الجزيرة، يمثلون المكونات العربية والكردية والسريانية، ويستقبل زواره على مدار ثلاثة أيام متتالية، من الخميس إلى السبت.

ويُعدّ عمر حمدي "مالفا" من أبرز الفنانين التشكيليين الكرد في سوريا الذين انطلقوا من الجزيرة السورية إلى العالمية. وُلد عام 1951 في قرية تل نايف بمحافظة الحسكة، وتوفي في العاصمة النمساوية فيينا عام 2015.

 (ج م/ف)

ANHA 


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