النفايات في مدينة الحسكة تثير مخاوف الأهالي وسط مطالبات بإيجاد حلول

يثير تراكم النفايات في شوارع الحسكة وحدائقها ومحيط مدارسها شكاوى السكان، فيما عزت دائرة النظافة المشكلة إلى إلغاء الوردية المسائية وأعطال الآليات ونقص العمال، وتطالب بإعادة تفعيل الوردية وتعزيز الإمكانات.

النفايات في مدينة الحسكة تثير مخاوف الأهالي وسط مطالبات بإيجاد حلول
النفايات في مدينة الحسكة تثير مخاوف الأهالي وسط مطالبات بإيجاد حلول
النفايات في مدينة الحسكة تثير مخاوف الأهالي وسط مطالبات بإيجاد حلول
النفايات في مدينة الحسكة تثير مخاوف الأهالي وسط مطالبات بإيجاد حلول
النفايات في مدينة الحسكة تثير مخاوف الأهالي وسط مطالبات بإيجاد حلول
النفايات في مدينة الحسكة تثير مخاوف الأهالي وسط مطالبات بإيجاد حلول
النفايات في مدينة الحسكة تثير مخاوف الأهالي وسط مطالبات بإيجاد حلول
النفايات في مدينة الحسكة تثير مخاوف الأهالي وسط مطالبات بإيجاد حلول
المجتمع والحياة
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   03:20
الحسكة
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تتفاقم أزمة تراكم النفايات في عدد من أحياء مدينة الحسكة، وسط شكاوى الأهالي من انتشار الحشرات والروائح الكريهة، ومخاوف من تداعياتها على الصحة العامة والبيئة، ومطالبات باتخاذ إجراءات للحد من المشكلة.

وقد تحوّلت شوارع فرعية وحدائق عامة ومناطق محيطة بالمدارس إلى مكبات عشوائية، الأمر الذي أدى إلى تشويه المظهر العام للمدينة وزيادة قلق السكان من استمرار تراكم النفايات بالقرب من منازلهم والمرافق العامة.

وأوضح المسؤول والناطق باسم دائرة النظافة في مدينة الحسكة، أحمد الظاهر، أن الدائرة كانت تعمل وفق ورديتين، صباحية ومسائية، قبل إلغاء الوردية المسائية بقرار من رئاسة البلدية.

وأشار الظاهر إلى أن أعطال الآليات الصغيرة والهندسية الكبيرة، إلى جانب نقص الكوادر وعمال النظافة، تحدّ من قدرة الدائرة على رفع النفايات وتؤدي إلى تراكمها.

وأضاف أن فرق النظافة تعمل وفق خطة لتغطية قطاعات المدينة تباعاً، بدءاً بالقطاعين الجنوبي والغربي، مروراً بمناطق السوق، وصولاً إلى القطاعين الشمالي والشرقي.

وأكد الظاهر أن إعادة تفعيل الوردية المسائية تمثّل أحد أبرز الحلول لزيادة ساعات العمل وتحسين مستوى النظافة، وتوفير آليات إضافية وزيادة عدد العمال، بما يضمن تغطية جميع أحياء المدينة والحد من تراكم النفايات.

(ش س/ ل م)

ANHA


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