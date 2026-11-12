قوات الدفاع الشعبي تستذكر 11 مقاتلاً من شرق كردستان

استذكرت قوات الدفاع الشعبي 11 من مقاتلي الكريلا المنحدرين من شرق كردستان، والذين استشهدوا في أماكن وأزمنة متفرقة، وأكدت أن أبناء شرق كردستان سلكوا طريق المقاومة في وجه الاحتلال وسياسات الإنكار، وناضلوا من أجل الحرية، مشددةً على أن الشعب الكردي سيواصل هذا النهج النضالي في أجزاء كردستان الأربعة.

قوات الدفاع الشعبي تستذكر 11 مقاتلاً من شرق كردستان
كردستان
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   11:54
مركز الأخبار
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استذكرت قوَّات الدِّفاع الشَّعبي (HPG) أحد عشر مقاتلاً من شرق كردستان استشهدوا في أوقات متفرِّقة بكلِّ تقدير واحترام وقالت: "لقد تجسَّدت ثقافة المقاومة والرُّوح الوطنيَّة لشعب شرق كردستان في حقيقة الحرِّيَّة والعمل من خلال هذه التَّضحيات".

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء (ANF)، عن المركز الإعلامي للقوات.

ونص البيان كالتالي:

"نستذكر بكلِّ احترامٍ ومحبَّةٍ وامتنان رفاقنا باكر آرببا، وآلا كردستان، وجيا كردستان، وزنار دوغا، وخبات جيا، وريبر تيكوشر، وخيري تولهلدان، وأوميد جيا مهاباد، وبيردوغان آكرين، وولات شبول، وباهوز سقز، الذين انضمُّوا إلى صفوف كريلا حرِّيَّة كردستان في أوقاتٍ مختلفةٍ، واستشهدُوا في أماكن وأزمنة متفرَّقة.

لقد سلكت أرض شرق كردستان خطاً ثابتاً من المقاومة ضدَّ الاحتلال والقمع وسياسات الإنكار طوال تاريخها. كما اضطلعت مدن مهاباد وسقز وبانَّهُ وبيرانشار وبوكان وسردشت بدور ريادي في هذا النِّضال، وحجزت مكانتها في تاريخ حرِّيَّتنا. الأبناء الوطنيون وشعبنا في هذه الجغرافيا رفعُوا عبء النِّضال من أجل الحرِّيَّة ضدَّ الظَّلم على عاتقهم، هؤلاء المناضلون الفدائيون والمختارون الّذين رفضوا حدود الاحتلال والنَّظام القائم، أصبحوا رواد النِّضال في جبال كردستان. تجسّدت ثقافة المقاومة والرُّوح الوطنيَّة لشعب شرق كردستان في حقيقة الحرِّيَّة والعمل من خلال تضحيات هؤلاء الشُّهداء، كلُّ واحدٍ منهم مثّل أقوى إرادة لمقاومة الاحتلال. هذه التَّضحية بمثابة بوصلة لا تخطئ وشعلة لا تنطفئ في نضال شعبنا من أجل الحرِّيَّة. سيواصل شعبنا في شرق كردستان والشَّعب الكردي بأكمله تبنِّي الشُّهداء الأعزاء والسَّير على خطاهم.

وعلى هذا الاساس، نتقدَّم بخالص التَّعازي إلى عائلات رفاقنا الشَّهداء، وشعبنا النَّبيل في شرق كردستان، وعموم الشَّعب الكردي الوطني، نعد بالوفاء لذكرى شهدائنا في جميع الظَّروف، وبمواصلة تحقيق أهدافهم بكلِّ عزيمة.

المعلومات المفصلة عن سجل الشهداء:

الاسم الحركي: باكر آرببا

الاسم والكنية: نادر عزيز

مكان الولادة: بانه

اسم الأم والأب: شرافت ـ محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 19 كانون الأول 2016/ آمد

الاسم الحركي: آلا كردستان

الاسم والكنية: محسن عزيزي

مكان الولادة: سقز

اسم الأم والأب: حميرة فتاح ـ مصطفى عزيزي

تاريخ ومكان الاستشهاد: 12 آذار 2010/ قنديل

الاسم الحركي: جيا كردستان

الاسم والكنية: بيازيد تاباني

مكان الولادة: مهاباد

اسم الأم والأب: زرين ـ أبو بكر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 3 كانون الثاني 2012 / قنديل

الاسم الحركي: زنار دوغا

الاسم والكنية: هيمن حسن بور

مكان الولادة: مهاباد

اسم الأم والأب:  كُلسم ـ عمر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 27 نيسان 2019/ خنير

الاسم الحركي: خبات جيا

الاسم والكنية: هادي زردي

مكان الولادة: بانه

اسم الأم والأب: حبيبة ـ رحيم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2 تشرين الأول 2018 / آفاشين

الاسم الحركي: ريبر تيكوشر

الاسم والكنية: محمد جاني

مكان الولادة: بيرانشار

اسم الأم والأب: زبيد ـ خالد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 22 تموز 2019 / آفاشين

الاسم الحركي: خيري تولهلدان

الاسم والكنية: سامان توماني

مكان الولادة: مهاباد

اسم الأم والأب: بيانا تولمجي ـ كاموران

تاريخ ومكان الاستشهاد: 31 أيار 2022 / روج آفا

الاسم الحركي: أوميد جيا مهاباد

الاسم والكنية: صادق فتاحي

مكان الولادة: مهاباد

اسم الأم والأب: ليلى ـ اسماعيل

تاريخ ومكان الاستشهاد: 10 تموز 2017 / آفاشين

الاسم الحركي: بيردوغان آكرين

الاسم والكنية: أيوب فوزي

مكان الولادة: بوكان

اسم الأم والأب: مريم ـ محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 25 أيار 2020/ خاكورك

الاسم الحركي: ولات شبول

الاسم والكنية: زكريا رسولي

مكان الولادة: سردشت

اسم الأم والأب: إيران حسسبور أكدم ـ أبو بكر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 29 حزيران 2024 / قنديل

الاسم الحركي: باهوز سقز

الاسم والكنية: دانيار نوري

مكان الولادة: سقز

اسم الأم والأب: فهيمة ـ محمد أمين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 1 شباط 2018 / قنديل".

(ي م)

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