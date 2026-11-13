سحب مدافع ثقيلة من كفرجنة مع استمرار الوجود التركي في عفرين

بدأت القوات التركية سحب عدد من قطع سلاح المدفعية الثقيلة من قاعدتها في قرية كفرجنة باتجاه الأراضي التركية، مع استمرار بقاء قوات المشاة والدبابات والمدرعات التركية في القاعدة، واستمرار الوجود العسكري التركي في عدد من قرى عفرين، ومنع الأهالي من العودة إلى بيوتهم.

سحب مدافع ثقيلة من كفرجنة مع استمرار الوجود التركي في عفرين
خبر
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   14:32
مركز الأخبار
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أفاد سكان من قرية كفرجنة في ناحية شرا بمدينة عفرين شمال محافظة حلب، القريبة من القاعدة التركية الواقعة على أطراف مدينة عفرين، أن القاعدة شهدت عمليات سحب لسلاح المدفعية الثقيلة متعددة الأنواع، باتجاه المعابر الحدودية، ومنها إلى تركيا.

وأكد الأهالي أن عمليات السحب بدأت في بدايات الشهر الحالي، واقتصرت على سلاح المدفعية فقط، من أنواع هاوترز مقطورة وأخرى ذاتية الحركة من نوع  T-155 Firti، دون أن تشمل سحب قوات المشاة أو الآليات الثقيلة.

قواعد نشطة في ريف عفرين

وتُعدّ قاعدة كفرجنة، إلى جانب قاعدة مريمين، من القواعد العسكرية التركية النشطة في ريف ناحية شرا بمدينة عفرين، إلى جانب قاعدة كيمار في ريف ناحية شيراوا، وفق ما وثقته وكالتنا.

وحصلت وكالتنا على مقطع مرئي مصور حديثاً يؤكد بقاء القوات التركية في قاعدة كيمار العسكرية، الواقعة بالقرب من جبل ليلون في مدينة عفرين.

منع مستمر للعودة

 وفي سياق متصل، يواصل جيش الاحتلال التركي منع أهالي قريتي درويش في ناحية راجو، وشيخورزة فوقاني في ناحية بلبله، من العودة إلى بيوتهم.

وبذلك، فإن سحب المدفعية من كفرجنة لا يعني انسحاباً تركياً من عفرين، بل إعادة تموضع عسكري مع بقاء الوجود الميداني ومنع الأهالي من العودة، ما يُبقي ملف الاحتلال التركي في عفرين مفتوحاً.

(أ م)

ANHA


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