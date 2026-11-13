موقع أميركي: مدير الموساد في واشنطن لبحث الحرب على إيران

كشف موقع أكسيوس عن زيارة مدير الموساد إلى واشنطن لبحث الحرب على إيران، بالتزامن مع ضغوط يمارسها نتنياهو على ترامب لاستئناف العمليات العسكرية.

موقع أميركي: مدير الموساد في واشنطن لبحث الحرب على إيران
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   17:20
مركز الأخبار
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أفاد موقع أكسيوس الأميركي، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي، رومان غوفمان، وصل إلى واشنطن، اليوم، لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، في وقت يضغط فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على واشنطن لاستئناف العمليات العسكرية ضد طهران.

وأوضح الموقع أن غوفمان، الذي يعد من المقربين لنتنياهو، سيلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جون راتكليف، ومن المتوقع أن يتوجه أيضا إلى ميامي للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وأشار التقرير إلى أن ترامب رفض حتى الآن الضغوط الإسرائيلية للعودة إلى المواجهة العسكرية، بعدما بحث مع نتنياهو ملف الحرب خلال اتصال هاتفي في الخامس من تشرين الثاني الجاري، مفضلا مواصلة الحصار البحري والضغوط الاقتصادية على إيران، بالتنسيق مع السعودية وقطر والإمارات، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق.

ونقل الموقع عن ترامب قوله، الخميس، إنه قادر على إنهاء الحرب فورا، لكنه قرر إطالة المسار استجابة لطلب الدول التي تسعى واشنطن إلى حمايتها، مضيفا أن السعودية طلبت منه الإبقاء على الوضع الراهن لبعض الوقت، لأن إيران، بحسب تعبيره، تتفكك، وأن قطر والكويت والإمارات والبحرين تفضل جميعها استمرار فترة الانتظار.

ولفت التقرير إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطا سياسية داخلية، بعدما فقد حزبه أغلبيته البرلمانية عقب الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول الماضي، فيما كُلّف منافسه غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، رغم عدم وضوح قدرته على إنجاز المهمة.

وبحسب مصادر نقل عنها الموقع، يخشى قادة في المعارضة الإسرائيلية أن يلجأ نتنياهو إلى شن هجوم على إيران، أو دفعها إلى مهاجمة إسرائيل، بهدف تقويض جهود آيزنكوت في تشكيل الحكومة، إذ سيضطر نتنياهو إلى مغادرة السلطة في حال نجاح منافسه.

وكان نتنياهو قد عقد اجتماعا مع آيزنكوت، الخميس، استمر ساعتين، أطلعه خلاله على تطورات الوضع المتعلق بإيران، فيما نقل الموقع عن مصدر مقرب من آيزنكوت قوله إن الأخير لا يرى أن الظروف الحالية تستدعي تحركا عسكريا فوريا ضد طهران.

(م ش)

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