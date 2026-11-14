مخطط وكالة انباء هاوار 14-11-2026

مخطط وكالة انباء هاوار 14-11-2026
مخطط
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   02:00
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شددت طالبات من مدينتي كركي لكي ورميلان على تمسكهن بحق التعليم باللغة الأم، مؤكدات أنهن لن يتراجعن عن مطالبهن وسيواصلن الاحتجاج حتى الاعتراف باللغة الكردية دستورياً وضمان حق الأجيال القادمة في التعلم بلغتهم الأم(مرفق بالصور والفيديو).

أعرب مواطنون في مدينة قامشلو عن استيائهم من الارتفاع الأخير في أسعار المازوت والمواد الأساسية، مؤكدين أن تراجع القدرة الشرائية وثبات الأجور جعلا تأمين الاحتياجات اليومية والتدفئة أمراً يفوق إمكانات كثير من الأسر، ولا سيما مع اشتداد البرد وانقطاع الكهرباء، فيما حذّر مشاركون في احتجاجات شعبية من اتساع رقعة الفقر وعجز غالبية الأهالي عن شراء المحروقات بالأسعار الحالية(مرفق بالصور والفيديو).

لا يزال 3569 موظفاً ببلدية الشعب ومؤسسة المياه في الحسكة بانتظار صرف رواتبهم، بعد انقطاعها لمدة ثلاثة أشهر، فيما وصلت مدة تأخرها لدى بعض الموظفين في مدن الهول والعلوة والشدادي إلى أحد عشر شهراً، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي(مرفق بالصور والفيديو).

تعاني مناطق سورية عدة من تراجع خدمات النظافة وتراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية، وسط تبريرات رسمية ترتبط بنقص الإمكانات والمحروقات والآليات، في وقت تُقدّر فيه كمية النفايات التي تخلفها البلاد بنحو 17 ألف طن يومياً، ما يفاقم مخاطر التلوث وانتشار الحشرات والأمراض، ويهدد صحة السكان وسلامة البيئة(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس، في الثاني على التوالي في مدينة قامشلو، الساعة الـ 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

بهدف حماية وإحياء اللغة الكردية والتراث الثقافي للشعب الكردي، ينظم كومين الرسم في روج آفا فعالية رسم حروف كردية في مدرسة زكي الأرسوزي، في مدينة قامشلو، الساعة الـ 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

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