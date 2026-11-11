ارتفاع أسعار المازوت يثقل كاهل سائقي خط الدرباسية - الحسكة وركابه

يشكو سائقو النقل على خط الدرباسية - الحسكة من تراجع عملهم وارتفاع تكاليف التشغيل عقب إلغاء المازوت المدعوم، ما أدى إلى انخفاض عدد السيارات العاملة وارتفاع أجرة الراكب إلى 50 ألف ليرة سورية، وسط مطالب بخفض سعر المحروقات لتخفيف الأعباء عن السائقين والركاب.

ارتفاع أسعار المازوت يثقل كاهل سائقي خط الدرباسية - الحسكة وركابه
المجتمع والحياة
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   07:45
الحسكة
ميراف عيسو
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تواجه حركة النقل بين مدينتي الدرباسية والحسكة صعوبات متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المازوت وإلغاء المازوت المدعوم، حيث يقول السائق ماهر شمدين من مدينة الدرباسية إن ارتفاع أسعار المازوت وإلغاء الدعم عنه أدّيا إلى زيادة أجور النقل بين الدرباسية والحسكة وتراجع عدد السيارات العاملة على الخط، ما أثقل كاهل السائقين والمواطنين.

وأوضح أن السائقين كانوا يحصلون سابقاً على نحو 130 لتراً من المازوت المدعوم أسبوعياً، بسعر 550 ليرة سورية للتر الواحد، وهي كمية كانت تكفي لتسيير رحلاتهم بين المدينتين، فيما تراوحت أجرة الراكب آنذاك بين 10 و15 ألف ليرة.

وأشار إلى أن عدد السيارات العاملة على الخط انخفض من نحو 48 سيارة إلى 15 فقط، مع اضطرار السائقين إلى شراء لتر المازوت بسعر 17 ألفاً و500 ليرة، ما دفع إلى ارتفاع أجرة الراكب إلى 50 ألف ليرة.

وبيّن أن تكلفة المازوت للرحلة الواحدة إلى الحسكة تصل إلى نحو 400 ألف ليرة، مشيراً إلى أن السائق قد يعود دون ركاب، ما يزيد خسائره. وأضاف أن نفقات العمل تشمل أيضاً الصيانة والزيوت وإصلاح الأعطال، وهو ما يترك للسائق مردوداً محدوداً بعد تغطية المصاريف.

ولفت إلى تراجع فرص العمل، موضحاً أن السائقين باتوا يعملون نحو 15 يوماً فقط، وقد يمكثون شهراً كاملاً دون عمل، فيما تكاد إيراداتهم تكفي لتأمين احتياجاتهم المعيشية.

وأكد أن تداعيات ارتفاع الأجور طالت المواطنين أيضاً، إذ أصبح الكثيرون عاجزين عن تحمّل تكاليف الوصول إلى الحسكة، ما يضطر بعضهم إلى التخلي عن فرص عمل أو العزوف عن إنجاز معاملاتهم.

من جانبه، أكد السائق محمود شيخموس، من مدينة الدرباسية، أن ظروف العمل والمعيشة كانت أفضل قبل ارتفاع سعر المازوت إلى 17 ألفاً و500 ليرة سورية للتر الواحد، مشيراً إلى أن ذلك انعكس سلباً على السائقين والمواطنين.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يضاعفان الأعباء المعيشية، وبيّن أن دخله لا يكفي لتلبية متطلبات منزله.

وطالب في ختام حديثه بخفض سعر المازوت وإعادته إلى مستوياته السابقة، بما يسهم في تنشيط حركة النقل وتحسين دخل السائقين ومساعدتهم على تأمين احتياجات أسرهم.

(ف)

ANHA

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