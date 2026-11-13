مدير عام المصارف الزراعية يتفقد مصرف تل تمر ويناقش مطالب المزارعين

تفقد مدير عام المصارف الزراعية التعاونية، أحمد زهري، واقع المصرف الزراعي في تل تمر واحتياجاته اللازمة، تمهيداً لافتتاحه خلال الأيام القادمة، فيما ناقش معه المزارعين ضرورة الإسراع في افتتاحه وصرف مستحقاتهم المتأخرة عن الموسم الزراعي الماضي.

مدير عام المصارف الزراعية يتفقد مصرف تل تمر ويناقش مطالب المزارعين
مدير عام المصارف الزراعية يتفقد مصرف تل تمر ويناقش مطالب المزارعين
مدير عام المصارف الزراعية يتفقد مصرف تل تمر ويناقش مطالب المزارعين
مدير عام المصارف الزراعية يتفقد مصرف تل تمر ويناقش مطالب المزارعين
مدير عام المصارف الزراعية يتفقد مصرف تل تمر ويناقش مطالب المزارعين
مدير عام المصارف الزراعية يتفقد مصرف تل تمر ويناقش مطالب المزارعين
خبر
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   19:21
الحسكة
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زار مدير عام المصارف الزراعية التعاونية ، أحمد زهري، برفقة مدير المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة، عزو الحامد، مساء اليوم، مدينة تل تمر، للاطلاع على واقع المصرف الزراعي التعاوني فيها، وتفقد احتياجاته اللازمة تمهيداً لافتتاحه خلال الأيام القادمة.

وخلال الزيارة، تفقد الوفد واقع المصرف، واطلع على الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لاستكمال تجهيزاته وإعادة تفعيل خدماته، بما يمهد لافتتاحه واستئناف دوره في تقديم الخدمات المصرفية الزراعية للمزارعين في المدينة وريفها.

كما ناقش مدير عام المصارف الزراعية التعاونية مع عدد من المزارعين مطالبهم المتعلقة بالإسراع في افتتاح فرع المصرف بمدينة تل تمر، وصرف مستحقاتهم المالية عن الموسم الزراعي الماضي، التي لا تزال متأخرة منذ عدة أشهر.

وأكد المزارعون أهمية افتتاح المصرف في المدينة، لما يشكله من خطوة ضرورية لتسهيل معاملاتهم الزراعية والمصرفية، إلى جانب ضرورة الإسراع في صرف مستحقاتهم، بما يساعدهم على تأمين مستلزمات الإنتاج والاستعداد للموسم الزراعي الجديد.

وتأتي الزيارة في ظل تطلعات مزارعي تل تمر إلى استئناف الخدمات المصرفية الزراعية في المنطقة، وإنهاء التأخير في صرف مستحقاتهم المالية، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم ودعم استمرار النشاط الزراعي.

(ع ه)


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