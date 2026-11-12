طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها

رفض طلاب مدينتي الحسكة والدرباسية وذووهم حصر تعليم اللغة الكردية في ثلاث حصص، ودعوا العائلات والشباب والمؤسسات المدنية إلى حمايتها وتعزيز استخدامها في الحياة اليومية.

طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها
خبر
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   13:41
الحسكة
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خرج المئات من أهالي مدينة الحسكة والطلبة وذويهم، اليوم، رفضاً لحصر الحكومة الانتقالية تعليم اللغة الكردية في ثلاث حصص، وللمطالبة بضمان حقوقها دستورياً واعتمادها لغة للتعليم، بالتزامن مع بيان لطلاب مدرسة في ريف الدرباسية دعا إلى حمايتها وتطويرها.

انطلقت المظاهرة من دوار الحمامة، ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها "لغتنا هويتنا" و"يجب ضمان حقوقنا دستورياً" و"التعليم باللغة الكردية حق مشروع" و"اللغة الكردية خط أحمر"، إلى جانب الأعلام والرموز الكردية. كما حمل الطلبة كتبهم المدرسية باللغة الكردية، وردّدوا شعارات تؤكد تمسّكهم بلغتهم وحقهم في التعلم بها.

وعند وصول المتظاهرين إلى دوار الشهيد سرحد في حي المفتي، وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، عبد الغني أوسو، كلمة باسم الحزب، وصف فيها المظاهرة بأنها دفاع عن كرامة الشعب الكردي وحقوقه الأساسية، وفي مقدمتها لغته.

وأشار أوسو إلى ارتباط هوية الشعوب بلغاتها وثقافاتها، وقال إن اللغة الكردية شهدت خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية خطوات واسعة في روج آفا، عبر تدريسها في المدارس والمعاهد والجامعات واستخدامها في المؤسسات الخدمية والمدنية، وشدد على رفض أي إجراءات تمنعها أو تقيّد استخدامها.

وأضاف أن سوريا بلد متعدد القوميات واللغات والثقافات، وأن بناء دولة ديمقراطية مستقرة يتطلب حماية هذا التنوع وضمان حق جميع المكونات في التعلم والتحدث بلغاتها الأم وممارسة تقاليدها.

وطالب الحكومة الانتقالية بمراجعة قراراتها والعدول عنها، قائلاً إن "عدم الاعتراف باللغة الكردية يعني عدم الاعتراف بالكرد".

وفي السياق ذاته، أدلى طلاب مدرسة الشهيد جميل أحمد حسن في قرية تل كرم بريف الدرباسية اليوم، ببيان، طالبوا فيه بحماية اللغة الكردية وتطويرها واعتمادها لغة رسمية ودستورية، ولغة للتدريس في جميع المراحل التعليمية، من رياض الأطفال حتى الجامعة.

وأكد البيان الذي قرأته الطالبة سوزدا حمي، أن اللغة الكردية تمثّل هوية الشعب الكردي وتاريخه وثقافته، وأن حماية اللغة الأم وتطويرها حق أساسي وإنساني لا يجوز تقييده أو حظره.

وأشار البيان إلى أن عوائق وقيود فُرضت على حماية اللغة الكردية والتعليم بها في مناطق مختلفة خلال الفترة الأخيرة، ودعا إلى التصدي لها والدفاع عن حق التعلم باللغة الأم.

وطالب الطلاب باعتماد الكردية لغة رسمية ودستورية، وضمان التدريس بها في جميع المراحل التعليمية. كما دعوا العائلات والشباب والمؤسسات المدنية إلى حمايتها وتعزيز استخدامها في الحياة اليومية.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الحفاظ على اللغة الكردية يمثّل حفاظاً على هوية الشعب الكردي وكرامته ومستقبله.

(م ع/ ل م)

ANHA

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