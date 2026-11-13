كهرباء متقطعة ووقود غالي والحطب بسعر المازوت

مع حلول فصل الشتاء، يواجه أهالي كوباني صعوبات وأزمات معيشية كبيرة. ويشتكي المواطنون من الغلاء الكبير في أسعار المازوت ونقصه، الأمر الذي يخلق عقبات كبيرة أمام تأمين التدفئة.

كهرباء متقطعة ووقود غالي والحطب بسعر المازوت
كهرباء متقطعة ووقود غالي والحطب بسعر المازوت
كهرباء متقطعة ووقود غالي والحطب بسعر المازوت
كهرباء متقطعة ووقود غالي والحطب بسعر المازوت
كهرباء متقطعة ووقود غالي والحطب بسعر المازوت
كهرباء متقطعة ووقود غالي والحطب بسعر المازوت
كهرباء متقطعة ووقود غالي والحطب بسعر المازوت
كهرباء متقطعة ووقود غالي والحطب بسعر المازوت
كهرباء متقطعة ووقود غالي والحطب بسعر المازوت
المجتمع والحياة
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   07:40
كوباني
سلافا عمو
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نظراً لارتفاع سعر المازوت في الأسواق بشكل كبير، وعجز الأهالي عن تأمينه لفصل الشتاء، لجأت غالبية العائلات إلى شراء أجهزة التدفئة الكهربائية كحل بديل. لكن هذه المحاولة أيضاً واجهت عقبة كبيرة، بسبب ازدياد انقطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة وتقلّص ساعات وصلها بشكل كبير.

المازوت غالٍ والبديل الكهربائي غير متوفر

 وعبّر أهالي كوباني عن شكواهم وتحدثوا لوكالتنا. وقال محمد عثمان، حول غلاء المازوت ونقص ساعات الكهرباء، إنهم لجأوا إلى أجهزة التدفئة الكهربائية، لكنهم أيضاً لا يستطيعون استخدامها بسبب انقطاع الكهرباء: "غلاء المازوت صعّب حياتنا كثيراً، لم نعد نستطيع شراء الاحتياجات الأساسية للمنزل".

وأوضح عثمان أن تأثير غلاء المازوت لا يقتصر على التدفئة فقط، بل يؤثر سلباً أيضاً على الزراعة والصحة.

وأضاف أن الأدوية أيضاً أصبحت غالية جداً، وقال: "هذا الوضع يتسبب بدخولنا في أزمات كبيرة جداً. كيف سنُدفئ أنفسنا في هذا الشتاء؟ كل شيء أصبح غالياً، والفقراء لم يعودوا يستطيعون شراء أي شيء".

"كنا نستلم المازوت في وقته"

وقال محمود حجي حنان إن الإدارة الذاتية كانت في السنوات الماضية توزع دائماً مازوت الشتاء على المواطنين في وقته، لكن الوضع هذا العام تغيّر تماماً: "هذا العام بعد أن رفعوا سعر المازوت كثيراً، لا نستطيع تجهيز أنفسنا ولا نستطيع الشراء بهذا السعر. في هذا البرد، كيف سنقضي هذا الشتاء دون مازوت؟"

الحطب بسعر المازوت

وأشار حجي حنان إلى أن الحطب أيضاً أصبح غالياً جداً ووصل إلى مستوى سعر المازوت. ويعيش المواطنون في خوف وقلق حول كيفية حماية أطفالهم من البرد القارس، وقال: "نحن كعائلات وأهالي كوباني بقينا في حيرة كيف سنقضي الشتاء".

وقال محمد بوزان إن حركة السوق توقفت بسبب غلاء المازوت، ولا أحد يشتري المدافئ. كما أشار إلى أن الحطب أيضاً ارتفع سعره، والأهالي لا يستطيعون تدفئة منازلهم.

مطالب الأهالي: وقود بسعر مناسب

وأوضح بوزان أن لديه أشجار رمان، لكنه بسبب نقص وغلاء المازوت لم يستطع الاعتناء بأشجاره بالشكل اللازم، ونتيجة لذلك تعرّض لخسارة كبيرة. وقال إن غلاء المازوت أثّر سلباً على جميع جوانب الحياة وأثقل كاهل المواطنين.

وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، يطالب أهالي كوباني الجهات المعنية بتوزيع الوقود بسعر مناسب لكي تتمكن العائلات من تجاوز الشتاء.

(م)

ANHA


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