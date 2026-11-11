مؤتمر ستار: العنف ضد المرأة قضية إنسانية واجتماعية تستلزم جهوداً موحدة لمناهضتها

أكد مؤتمر ستار أن العنف ضد المرأة ما زال من أخطر أشكال الظلم والقضايا التي تواجه المجتمعات؛ مشيراً إلى أنه لا يخص النساء فحسب، بل يمثل قضية مجتمعية وإنسانية تمس كرامة المجتمع بأكمله، داعياً شرائح المجتمع والمنظمات الحقوقية والنسائية إلى تكاتف الجهود لمناهضته.

مؤتمر ستار: العنف ضد المرأة قضية إنسانية واجتماعية تستلزم جهوداً موحدة لمناهضتها
المرأة
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   13:37
قامشلو
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أدلى مؤتمر ستار في مدينة جل آغا ببيانٍ إلى الرأي العام، بمناسبة اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والمصادف في 25 تشرين الثاني من كل عام تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة؛ المرأة الحياة الحرية"، وذلك أمام مسجد الحسين في حي "كومين كمال قرصور"، بحضور أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والخدمية، إلى جانب عضوات الحركات النسائية في المدينة.

وقرأت البيان باللغة العربية عضوة مؤتمر ستار، هيفاء العواد، وجاء في مستهله: "إن العنف ضد المرأة ما زال من أخطر أشكال الظلم والقضايا التي تواجه المجتمعات؛ فهو لا يخص النساء فحسب، بل يمثل قضية مجتمعية وإنسانية تمس كرامة المجتمع بأكمله".

وتابع البيان: "بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نقف اليوم لنرفع صوتنا ضد جميع أشكال العنف والظلم السائد، سواء كان جسدياً أم نفسياً أم اجتماعياً، ونؤكد أن حرية المرأة وحقوقها وكرامتها هي حقوق طبيعية أصيلة لا يجوز المساس بها".

وأضاف البيان: "إن النظرة الدونية للمرأة وتهميش قيمتها هي معتقدات تكرس العنف والظلم والتمييز بحق المرأة والمجتمع على حد سواء. ولمواجهة هذه الظاهرة، لا بد من تغيير هذه الذهنية والمعتقدات التي تعمقها، وذلك عبر التربية السليمة والتنظيم الاجتماعي لبناء ثقافة تحترم المرأة وتعدّها شريكة أساسية في بناء المجتمع".

وأكد مؤتمر ستار في بيانه أن حماية المرأة تبدأ من الأسرة وتتطور ضمن المجتمع، وتترسخ عبر سنّ القوانين والتشريعات التي تصونها من كل أشكال الانتهاكات والمحاولات الرامية إلى التقليل من دورها وممارسة العنف ضدها.

ودعا البيان شرائح المجتمع والمنظمات الحقوقية والإنسانية كافة، إلى الوقوف صفاً واحداً ضد العنف بكل أشكاله، وفي مقدمته العنف ضد المرأة، وعدم الصمت إزاء الانتهاكات التي تتعرض لها؛ مشدداً على أن العنف ليس قدراً محتوماً، وأن النساء يرفضن المساومة على كرامتهن وكيانهن وحياتهن، مما يتطلب تكاتف الجميع لبناء مجتمع حر يسوده العدل والمساواة.

واختُتم البيان بترديد الحضور شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

(ب.ش/ي م)

ANHA


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