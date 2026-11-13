عامودا تحيي ذكرى حريق السينما بشهادات ناجين وفعاليات ثقافية

أحيا أهالي عامودا ذكرى حريق السينما بفعالية استذكارية في موقع الحادثة، تخلّلتها شهادات لناجين وكلمات وقصائد استحضرت مأساة الأطفال الضحايا وتضحية محمد سعيد آغا الدقوري خلال محاولته إنقاذهم.

عامودا تحيي ذكرى حريق السينما بشهادات ناجين وفعاليات ثقافية
عامودا تحيي ذكرى حريق السينما بشهادات ناجين وفعاليات ثقافية
عامودا تحيي ذكرى حريق السينما بشهادات ناجين وفعاليات ثقافية
عامودا تحيي ذكرى حريق السينما بشهادات ناجين وفعاليات ثقافية
عامودا تحيي ذكرى حريق السينما بشهادات ناجين وفعاليات ثقافية
عامودا تحيي ذكرى حريق السينما بشهادات ناجين وفعاليات ثقافية
عامودا تحيي ذكرى حريق السينما بشهادات ناجين وفعاليات ثقافية
عامودا تحيي ذكرى حريق السينما بشهادات ناجين وفعاليات ثقافية
عامودا تحيي ذكرى حريق السينما بشهادات ناجين وفعاليات ثقافية
عامودا تحيي ذكرى حريق السينما بشهادات ناجين وفعاليات ثقافية
عامودا تحيي ذكرى حريق السينما بشهادات ناجين وفعاليات ثقافية
عامودا تحيي ذكرى حريق السينما بشهادات ناجين وفعاليات ثقافية
عامودا تحيي ذكرى حريق السينما بشهادات ناجين وفعاليات ثقافية
عامودا تحيي ذكرى حريق السينما بشهادات ناجين وفعاليات ثقافية
عامودا تحيي ذكرى حريق السينما بشهادات ناجين وفعاليات ثقافية
خبر
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   16:08
قامشلو
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أحيا أهالي مدينة عامودا، اليوم، ذكرى حريق سينما عامودا الذي وقع في 13 تشرين الثاني عام 1960، خلال فعالية استذكارية أُقيمت في موقع السينما، بحضور مديرة منطقة جيهان هسام، وممثلين عن المؤسسات المدنية ومجلس عامودا ومجلس عوائل الشهداء.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها عرض قدّمه أستاذ اللغة الكردية أرشك بارافي، تناول فيه جوانب من المأساة ومكانتها في الذاكرة التاريخية لأهالي المدينة.

ثم تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء، محمد سعيد فرسو، عن معاناة الأطفال الذين حاصرتهم النيران داخل السينما وصرخاتهم واستغاثاتهم التي لا تزال حاضرة في ذاكرة من عايشوا الحادثة.

كما استحضر حجم الألم الذي عاشه الأطفال والآثار النفسية والإنسانية التي تركتها تلك الفاجعة في نفوس الناجين وأهالي الضحايا.

بدورها، ألقت الرئيسة المشتركة لكومين فيلم روج آفا، شيرين يوسف، كلمة، أكدت فيها أهمية الحفاظ على ذكرى الأطفال الذين فقدوا حياتهم في حريق سينما عامودا، وصون كرامتهم واستذكار المأساة.

وتخلّلت الفعالية مشاركات شعرية للشاعر الكردي فرهاد مردي، والأستاذ في جامعة روج آفا بشير ملا نواف، استحضرت معاني الفقد والألم الذي تركته الحادثة في وجدان أهالي عامودا.

وقدّم عدد من الناجين شهادات عن اللحظات التي عاشوها داخل السينما، مستعيدين مشاهد الخوف ومحاولات النجاة واستغاثات الأطفال وسط النيران.

واستذكر المتحدثون محمد سعيد آغا الدقوري، الذي دخل السينما لإنقاذ الأطفال وواصل محاولات إخراجهم حتى فقد حياته خلال عملية الإنقاذ، وأكدوا بقاء اسمه رمزاً للتضحية والإنسانية في ذاكرة المدينة.

وبحسب ما استُعرض خلال الفعالية، اندلع الحريق في سينما شهرزاد أثناء عرض فيلم حضره مئات التلاميذ بهدف جمع التبرعات لدعم الثورة الجزائرية، وأسفر عن وفاة نحو 280 طفلاً، في مأساة لا تزال حاضرة في ذاكرة عامودا وأهاليها.

وتعود مأساة حريق سينما عامودا إلى الثالث عشر من تشرين الثاني عام 1960 حين اندلع حريق داخل سينما شهرزاد أثناء عرض فيلم حضره مئات الأطفال من طلاب المدارس بهدف جمع التبرعات لدعم الثورة الجزائرية. وتحولت القاعة إلى مكان للفاجعة بعدما حاصرت النيران الأطفال الذين لم يتمكن كثير منهم من الخروج لينتهي الحادث بفقدان نحو 280 طفلاً لحياتهم تاركين خلفهم حزناً عميقاً في قلوب عائلاتهم وأهالي المدينة.

وبعدها توجه الحضور إلى مركز محمد شيخو للثقافة والفن للمشاركة في فعاليات مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس.

(س م/ ل م)

ANHA

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