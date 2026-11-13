انطلاق مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس في قامشلو

انطلقت فعاليات مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس، بمشاركة مئات الضيوف والسينمائيين من أجزاء كردستان الأربعة وخارجها على خشبة مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

انطلاق مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس في قامشلو
انطلاق مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس في قامشلو
انطلاق مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس في قامشلو
خبر
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   18:50
قامشلو
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انطلقت، قبل قليل، فعاليات مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس، الذي ينظمه كومين فيلم روج آفا في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، تحت شعار "قصص مشتركة، سينما حرة".

وشهد الحفل الافتتاحي حضور مديرة منطقة قامشلو جيهان. هسام وقائد لواء قامشلو لقمان خليل  والرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي  غريب حسو والسياسية الكردية إلهام احمد ، وعدد كبير من الفنانين والمهتمين بالشأن الفني.

وبدأت فعاليات المهرجان برنامجه في تمام الساعة الخامسة، بألقاء كلمة افتتاحية للسياسية الكردية إلهام أحمد، التي رحبت بالمشاركين في المهرجان، من أجزاء كردستان الأربعة، فضلاً عن المشاركين من المحافظات السورية.

وأشادت إلهام بالحضور المميز للمهرجان، سواء من خلال الحضور الجماهيري، أو الفنانين المشاركين بأفلامهم متمنية مشاركة جميلة للكل.

كما تطرقت ، إلى خطوات الاندماج الديمقراطي، منوهة بأن الخطوات إيجابية وحققت مكاسب كبيرة للشعب الكردي، لكن يتطلب تثبيت هذه الحقوق والمكاسب المتحققة في الدستور السوري الجديد.

كما ألقيت عدة كلمات للمشاركين في المهرجان والفنانين، مؤكدين أهمية المهرجان في ثقل الحركة الفنية للبلاد.

وتضمن الحفل الافتتاحي للمهرجان حفل موسيقي قدمته فرقة MA Music، يتبعه عرض راقص لفرقة Narin Dance، ويعرض عند الساعة السابعة فيلم الافتتاح "Heval Kekê Min" (الرفيق أخي)، من إخراج هاشم آيديمير.

ويتضمن برنامج المهرجان، الذي يستمر حتى 20 تشرين الثاني، عروضاً سينمائية وورشات عمل وندوات فنية وثقافية، إلى جانب حفلات موسيقية ومراسم لتوزيع الجوائز.

(م ن)


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