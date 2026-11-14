انعدام الأمن يحصد أرواح 50 شخصاً في سوريا خلال أسبوعين

يعيش السوريون حالة انعدام أمن متصاعدة، وثّقها المرصد السوري لحقوق الإنسان بفقدان 50 شخصاً حياتهم، بينهم 43 مدنياً، في مناطق متفرقة من سوريا، منذ مطلع تشرين الثاني الجاري.

انعدام الأمن يحصد أرواح 50 شخصاً في سوريا خلال أسبوعين
خبر
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   09:46
مركز الأخبار
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وبحسب إحصائية المرصد، فإن من بين الضحايا 43 مدنياً، بينهم امرأتان و14 طفلاً، بالإضافة إلى 7 أشخاص من غير المدنيين، في حصيلة تعكس حجم الخطر الذي يلاحق المدنيين في حياتهم اليومية.

القتل والرصاص الطائش يتصدران المشهد

وأوضح المرصد أن هذا العدد الكبير من الضحايا خلال فترة زمنية وجيزة، يعود إلى تعدد مصادر الخطر، بدءاً من جرائم القتل والاستهداف المباشر، مروراً بالرصاص الطائش الذي بات يحصد الأرواح في الشوارع والبيوت، وصولاً إلى انفجار الألغام ومخلفات الحرب.

داعش يعيد تهديد المدنيين

وأشار المرصد إلى أن الهجمات التي تشنها خلايا مرتزقة داعش، ما تزال تشكل أحد أبرز مصادر التهديد لحياة السكان، في ظل استمرار الفلتان الأمني وغياب الضبط.

مخلفات الحرب.. خطر صامت

كما تشكل الألغام ومخلفات الحرب خطراً صامتاً يهدد المزارعين والأطفال والعائدين إلى مناطقهم، مع غياب عمليات إزالة منظمة وتأمين المناطق الملوثة بها.

وشدد المرصد السوري على ضرورة تحرك الجهات المسؤولة والأجهزة المعنية لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة للحد من الفلتان الأمني وحوادث إطلاق النار العشوائي، والعمل على إزالة مخلفات الحرب والألغام.

وطالب بفتح تحقيقات مستقلة للكشف عن ملابسات الجرائم ومحاسبة المتورطين فيها، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب وحماية أرواح المدنيين.

(م)

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