الحسكة تحتضن مهرجاناً ثقافياً وفنياً لتعزيز العيش المشترك

احتضنت مدينة الحسكة مهرجاناً ثقافياً تحت شعار "الثقافة هي الركيزة الأساسية في المجتمع"، تخلّلته عروض موسيقية ومسرحية ودبكات فلكلورية، تأكيداً على التنوع الثقافي والعيش المشترك بين مكونات المدينة.

الحسكة تحتضن مهرجاناً ثقافياً وفنياً لتعزيز العيش المشترك
الحسكة تحتضن مهرجاناً ثقافياً وفنياً لتعزيز العيش المشترك
الحسكة تحتضن مهرجاناً ثقافياً وفنياً لتعزيز العيش المشترك
الحسكة تحتضن مهرجاناً ثقافياً وفنياً لتعزيز العيش المشترك
الحسكة تحتضن مهرجاناً ثقافياً وفنياً لتعزيز العيش المشترك
الحسكة تحتضن مهرجاناً ثقافياً وفنياً لتعزيز العيش المشترك
الحسكة تحتضن مهرجاناً ثقافياً وفنياً لتعزيز العيش المشترك
الحسكة تحتضن مهرجاناً ثقافياً وفنياً لتعزيز العيش المشترك
الحسكة تحتضن مهرجاناً ثقافياً وفنياً لتعزيز العيش المشترك
الثقافة والفن
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   15:29
الحسكة
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نظّم مركز الثقافة والفن في مدينة الحسكة، اليوم، مهرجاناً تحت شعار "الثقافة هي الركيزة الأساسية في المجتمع"، بمشاركة العشرات من أعضائه وشخصيات ثقافية واجتماعية وممثلين عن مختلف مكونات المدينة، وذلك في مبنى المركز.

وبدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة للإداري في المركز، فايز حسين، تناول فيها التنوع الثقافي والاجتماعي في الحسكة وأهمية تعزيز العيش المشترك والسلم الأهلي بين مكوناتها.

وأكد حسين أن أبناء المدينة تربطهم علاقات تعايش ممتدة منذ سنوات طويلة، وشدد على تمسّكهم بقيم السلام والتآخي ورفض محاولات زعزعة هذه العلاقات.

وتضمّن المهرجان عروضاً موسيقية ومسرحية وفلكلورية عكست التنوع الثقافي والتراثي في المدينة؛ إذ قدّمت فرقة تولهدان للموسيقى مجموعة من الأغاني الكردية الفلكلورية، فيما قدّمت فرقة السريان دبكات جسّدت جانباً من تراث المكوّن السرياني.

كما عرضت فرقة مصطفى مسرحية تناولت المطالبة بالتعليم باللغة الكردية وضمان حق التعلم بها، تلتها فرقة أرتساخ بعرض للدبكة العربية، قبل أن تختتم فرقة تولهدان المهرجان بمجموعة من الدبكات الفلكلورية.

وركّز المهرجان على دور الثقافة والفن في تعزيز التآخي وصون التنوع الثقافي والاجتماعي وترسيخ السلم الأهلي بين مكونات مدينة الحسكة.

(ه إ/ ل م)

ANHA


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