قسد تفكك خلية لمرتزقة داعش في ريف دير الزور

نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، على موقعه الرسمي خبراً مفاده القبض على أفراد خلية لمرتزقة داعش في ريف دير الزور.

وجاء في الخبر المنشور: "في إطار عمليّات قوّاتنا، قوّات سوريا الديمقراطيّة، لملاحقة فلول خلايا تنظيم “داعش”، ودَكِّ أوكاره ومخابئه السرّيّة؛ نفَّذَت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التّابعة لقوّاتنا، يوم السبت، 21 يناير/ كانون الثّاني الجاري، عمليّة أمنيّة في ريف دير الزور الشَّرقيّ".

المركز الإعلامي أشار أن العملية تمت بمشاركة ودعم من قوّات التَّحالف الدّوليّ، حيث رصدت وحدات قسد خليّة لداعش بناحية “الشّحيل” بريف دير الزور الشَّرقيّ، كانت تنشط في دعم الإرهاب وتجنيد العناصر وتوفير الدَّعمِ الميدانيّ واللّوجستي لخلايا داعش.

وأكدت أن العمليّة نفذت على مرحلتين؛ ففي المرحلة الأولى قامت الوحدات بعمل إنزال جوّيّ، وفي الثانية فرضت طوقاً أمنيّاً محكماً على مكان اختباء الخليّة ، حيث تَمَّ إلقاء القبض على مسؤول الخلية برفقة اثنين من عناصره.

هذا وضبطت وحدات مكافحة الإرهاب عدة أسلحة ومُعدّات عسكريّة كانت بحوزتهم، وهي كالتّالي بحسب الخبر:

"مسدّس كلوك عدد /1/ و أسلحة كلاشينكوف عدد /1/.إضافة لهواتف ذكيّة (موبايل) عدد /4/".

(سـ)