اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان يختتم اعمال مؤتمره العاشر

اختتم ااتحاد مثقفي روج آفاي كردستان اعمال مؤتمره العاشر في قامشلو، الذي عقد تحت شعار "وفاءً لروح الراحل أحمد الحسيني"، بانتخاب هيئة إدارية جديدة، ومن المقرر أن يصدر بيان ختامي لاحقاً.

اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان يختتم اعمال مؤتمره العاشر
خبر
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   18:30
قامشلو
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عقد اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان، اليوم، مؤتمره العاشر في مركزه بمدينة قامشلو، تحت شعار "وفاءً لروح الراحل أحمد الحسيني"، بحضور العشرات من أعضائه، إلى جانب عدد من الكتّاب والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وبعد الكلمات التي القيت خلال المؤتمر ومنها كلمة عضو اللجنة التحضيرية كمال نجم، وكملة الاتحاد التي القتها اناهيتا سينو وقراءة رسائل التهنئة التي أرسلت من المؤسسات والوفود المشاركة والاطلاع على أنشطة الاتحاد للعامين الماضيين.

استمرت اعمال المؤتمر بعيداً عن وسائل الإعلام، لتختتم بانتخاب هيئة إدارية جديدة من 7 أعضاء، ومن المقرر أن يصدر بيان ختامي عن المؤتمر في وقت لاحق.

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