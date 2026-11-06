وكالة أميركية: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق محتمل لإنهاء الحرب

أفادت بلومبرغ بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق محتمل لإنهاء الحرب، مع تزايد الزخم الدبلوماسي بوساطة قطرية ودراسة طهران مقترحات نووية قد تدفع المفاوضات إلى الأمام.

وكالة أميركية: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق محتمل لإنهاء الحرب
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   22:43
مركز الأخبار
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قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محتمل لإنهاء الحرب، مع إبداء طهران استعدادا لمناقشة قضايا تتعلق ببرنامجها النووي، كانت مستبعدة من المفاوضات سابقا.

وذكرت الوكالة نقلا عن دبلوماسي مطلع على المحادثات، إن إيران تدرس مقترحات تتعلق بأنشطتها النووية قدمتها قطر، التي تضطلع بدور الوسيط الرئيسي في المفاوضات، دون توضيح تفاصيل المقترح.

وأضاف الدبلوماسي أن أي تنازل إيراني بشأن الملف النووي قد يفضي إلى تقدم كبير في المفاوضات، التي ظلت تراوح مكانها منذ انهيار اتفاق سلام مؤقت جرى التوصل إليه في حزيران 2026.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا اتصالا هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بحثا خلاله مساعي خفض التصعيد وإنهاء الحرب.

وقال مكتب أمير قطر في بيان إن الجانبين بحثا جهود الدوحة لتسوية الخلافات بين طرفي الصراع والتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.

(م ش)

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