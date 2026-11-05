مستشار الرئاسة مظلوم عبدي يقدّم واجب العزاء لعائلة الشهيد جوان إبراهيم

قدم مستشار الرئاسة السورية مظلوم عبدي واجب العزاء لعائلة الشهيد جوان إبراهيم، وأشاد بإسهاماته البارزة خلال مراحل ثورة روج آفا.

مستشار الرئاسة مظلوم عبدي يقدّم واجب العزاء لعائلة الشهيد جوان إبراهيم
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   15:36
مركز الأخبار
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زار مستشار الرئاسة السورية، مظلوم عبدي، اليوم، عائلة الشهيد جوان إبراهيم، لتقديم واجب العزاء بوفاته، واستذكار دوره في مسيرة ثورة روج آفا.

وكان المقاتل في قوات الدفاع الشعبي، جوان إبراهيم، قد استُشهد في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019، خلال مشاركته في النضال بجبال كردستان، بعد أن أسهم بدور بارز في ثورة روج آفا منذ انطلاقتها عام 2012.

وخلال تقديمه واجب العزاء، أشاد مظلوم عبدي بالدور الريادي الذي أدّاه الشهيد جوان إبراهيم، مؤكداً إسهاماته خلال مختلف مراحل ثورة روج آفا، وتضحياته في سبيل القيم والمبادئ التي آمن بها.

(أ ب)

ANHA


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