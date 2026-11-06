تهديدات بوجود قنابل تربك رحلات جوية ومؤسسات إعلامية في أوروبا

قالت السلطات الأوروبية إن موجة تهديدات كاذبة بوجود قنابل استهدفت رحلات جوية ومؤسسات إعلامية، مسببة اضطرابات واسعة دون العثور على متفجرات.

تهديدات بوجود قنابل تربك رحلات جوية ومؤسسات إعلامية في أوروبا
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   19:38
مركز الأخبار
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شهدت عدة دول أوروبية، موجة جديدة من التهديدات بوجود قنابل استهدفت عشرات الرحلات الجوية ومؤسسات إعلامية، ما أدى إلى تحويل مسارات عدد من الطائرات وإخلاء مقار إعلامية في آيرلندا وبريطانيا. 

وتبنت جهة تطلق على نفسها اسم "مقاتلي دولة الذكور" بعض التهديدات، فيما لم تؤكد السلطات صلتها بأي جهة معروفة.

وأعلنت هيئات الطيران والأمن في دول عدة، بينها فرنسا والتشيك والدنمارك وبلغاريا والمجر، اتخاذ إجراءات احترازية شملت مرافقة طائرات بمقاتلات عسكرية وتحويل بعض الرحلات، قبل أن يتبين أن جميع الإنذارات كانت كاذبة ولم يُعثر على أي متفجرات.

وتحقق السلطات الأوروبية في مصدر التهديدات التي تسببت باضطرابات واسعة في حركة الطيران وأثارت مخاوف من حملة منسقة تستهدف بث القلق وتعطيل المرافق الحيوية.

(م ش)

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